Báo cáo mới nhất của WHO về tình hình virus corona gây viêm phổi

Ngày 27/1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xuất bản báo cáo mới nhất về tình hình virus corona mới (2019-nCoV).

Theo nội dung bản báo cáo, WHO cảnh báo virus corona mới có nguy cơ cao trên toàn cầu: "Rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp khu vực và cao ở cấp toàn cầu", theo CNA.

Mới đây, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã tuyên bố về tình hình dịch corona sau chuyến thăm Trung Quốc nhằm đánh giá công tác phòng dịch: "Đây là tình trạng khẩn cấp đối với Trung Quốc, song chưa đạt đến mức độ nguy cấp toàn cầu".

Ảnh Bloomberg

Cũng trong báo cáo mới nhất về tình hình virus corona mới này, WHO thừa nhận đã sai lầm khi trước đó đưa ra báo cáo không đúng với tình hình dịch bệnh. Cụ thể, báo cáo của WHO vào các ngày 23,24 và 25/1 nhận định nguy cơ toàn cầu do virus corona mới gây viêm phổi ở Vũ Hán chỉ ở "mức trung bình". Tuy nhiên sau đó, WHO tự phủ nhận đánh giá trên cho rằng nó là "không chính xác" và sửa lại nguy cơ thành "mức cao" ở báo cáo mới nhất.