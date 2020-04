Bảo hiểm PVI bán bảo hiểm Corona++: Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm sẽ vào kiểm tra

Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Khánh (phụ trách truyền thông Bảo hiểm PVI) cho biết bảo hiểm Corona++ là một gói bảo hiểm được áp dụng theo quy tắc của hai sản phẩm: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật; sản phẩm Bảo hiểm sinh mạng cá nhân đã ban hành năm 2011. Ông Khánh khẳng định gói bảo hiểm này nằm trong hai quy tắc không thay đổi nên không phải nộp hồ sơ để BTC phê chuẩn khi bán gói sản phẩm này. Ông cũng cho biết quyền lợi của khách hàng vẫn không thay đổi, kể cả trong trường hợp làm sai quy định của BTC thì vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Một số thông tin về bảo hiểm Corona++ đang được giới thiệu trên website baohiempvi.com.vn

Theo thông tin trên một Chứng nhận bảo hiểm Corona++ áp dụng cho mức phí 330.000đ, Bảo hiểm PVI chỉ trả bảo hiểm trong các trường hợp sau (trừ những nội dung loại trừ bảo hiểm): Người được bảo hiểm tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona, do tại nạn ốm đau bệnh tật; Người được bảo hiểm nằm viện điểu trị nội trú do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (đã có kết quả dương tính) được trợ cấp 330.000đ/ngày, nằm viện tối đa 30 ngày/năm.