Bão số 8 đột ngột đổi đổi hướng, đe dọa vùng biển ngoài khơi Quảng Trị - Cà Mau

Bão số 8 - bão Phanfone sau khi quét qua Philippines đã đột ngột đổi hướng so với dự đoán trước đó.

Tin bão trên biển Đông - Cơn bão số 8 (bão Phanfone)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng nay ngày 27/12, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trong 190 km tính từ tâm bão có. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 40 km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão Phanfone không di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc như dự đoán ban đầu mà di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7h ngày mai 28/12, vị trí tâm bão số 8 sẽ ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tăng tốc từ 10-15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 7h ngày 29/12, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Dự báo thời gian va hướng di chuyển của bão số 8. Ảnh: nchmf.gov.vn

Các khu vực nguy hiểm chịu ảnh hưởng của bão số 8

Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ có gió bão mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng cao từ 5-7 m; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, thời tiết trên biển do cũng ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa)sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trong khi đó, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng ngày 26/12, có 717 tàu/5.338 người hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa); 6.475 tàu/45.695 người hoạt động ven bờ, các vùng biển khác; 34.000 tàu/155.355 người neo đậu tại các bến. Các đơn vị Bộ đội biên phòng đã và đang thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 41.592 tàu/206.338 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 8 - báo Phanfone để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bão số 8 quét qua Philippines gây thiệt hại nặng nề

Trước đó, bão Phanfone đổ bộ vào miền trung Philippines vào đêm Giáng sinh vừa qua đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Theo Business World, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai nước này cho biết, số liệu thống kê ban đầu cho thấy đã có 6 người mất tích, hơn 2.300 người ở 38 ngôi làng bị ảnh hưởng, hơn 400 gia đình phải tới trung tâm sơ tán. Giao thông nước này cũng bị tê liệt khi gần 16.000 hành khách, 1.372 tàu chở hàng, 67 tàu bè bị mắc kẹt, 115 chuyến bay nội địa cũng đã bị hủy vì cơn bão này.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến cơn bão số 8 này.

