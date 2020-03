Bảo tàng đóng cửa vì COVID-19, trộm vẫn đột nhập lấy cắp tranh của Vincent Van Gogh

Theo ABC News, kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng Singer Laren tại phía đông Amsterdam, Hà Lan và lấy đi một kiệt tác của thiên tài hội họa Vincent Van Gogh. Giám đốc bảo tàng là Singer Laren Jan Rudolph de Lorm bức xúc cho biết: "Tôi cảm thấy sốc và cực kỳ khó chịu về việc đã xảy ra. Bức họa tuyệt đẹp và xúc động của một trong những nghệ sĩ tài năng nhất đã bị lấy cắp - biến mất khỏi cộng đồng". Được biết, kẻ trộm đã phá cửa kính trước cửa bảo tàng để thâm nhập, vụ trộm xảy ra vào khoảng 3h15 sáng 30/3.

Nguồn tin này cũng cho biết: "Giá trị của kiệt tác nghệ thuật chưa được tiết lộ và cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Bức tranh được Bảo tàng Groninger ở thành phố Groningen cho mượn". Có một số nguồn tin cho rằng bức tranh bị đánh cắp có giá từ 1-6 triệu euro, mức giá thường thấy tại các buổi đấu giá các tác phẩm do Van Gogh thể hiện. Được biết không có tác phẩm nghệ thuật nào khác bị lấy cắp trong vụ trộm này.

Bức họa bị lấy cắp có tên "The Parsonage Garden at Nuenen in Spring 1884" (tạm dịch: Khu vườn Parsonage tại Nuene vào mùa xuân năm 1884). Bức tranh thường được biết đến với cái tên "Spring Garden" (Vườn xuân), được Van Gogh vẽ vào năm 1884, là một trong những bức họa được ông sáng tác trong thời gian ở nhà của cha mình. Đáng chú ý, bức tranh này bị đánh cắp vào ngày kỉ niệm 167 năm sinh nhật của họa sĩ thiên tài Van Gogh, the Guardian đưa tin.

Ngoài bức tranh này, bảo tàng Singer Laren đang trưng bày hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật khác trước khi phải tạm đóng cửa vì COVID-19 . Bảo tàng vừa tổ chức một cuộc triển lãm mang tên 'Mirror of the Soul' kết hợp với viện bảo tàng Rijksmuseum trưng bày các tác phẩm của nhiềuhọa sĩ tên tuổi như Jan Toorop, Piet Mondrian...

Đây không phải là lần đầu tiên các bức họa của Vincent van Gogh bị đánh cắp. Trước đó, hai bức tranh View of the Sea at Scheveningen (Cảnh biển tại Scheveningen) và Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen (Giáo đoàn rời Nhà thờ Tin lành ở Nuenen) của ông đã bị trộm khỏi một bảo tàng ở Amsterdam tháng 12/2002. Kẻ trộm là Octave Durham (46 tuổi) cùng đồng phạm là Henk Bieslijn đã trèo lên mái nahf bảo tàng, đập vỡ cửa sổ và lấy các bức tranh nhỏ nhất và gần nhất họ thấy được. Mức án phạt dành cho hai tên trộm là 4 năm tù. Được biết, hai bức tranh bị đánh cắp có tổng giá trị lên tới 100 triệu USD.

