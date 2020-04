Bảo tàng Louvre nổi tiếng nước Pháp mở cửa thăm quan trực tuyến miễn phí

Trong thời gian gần đây, do dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp cũng như việc cách ly toàn xã hội , nhiều người chấp nhận hủy hết những chuyến du lịch, đi chơi vốn đã được lên kế hoạch từ lâu. Từ những cuộc thăm quan lý thú, trải nghiệm thú vị, giờ những kẻ đam mê "xê dịch" đành chịu trói chân trong nhà lướt Facebook, xem phim, nghe nhạc,...

Nếu đã quá nhàm chán với việc chỉ có thể lướt Facebook hàng giờ, tại sao không thử việc khám phá những địa điểm nổi tiếng thế giới qua màn ảnh? Mới đây, bảo tàng Louvre tại Pháp - nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như bức họa Mona Lisa đã thông báo họ sẽ miễn phí tham quan online qua trang web của bảo tàng.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, dân yêu nghệ thuật ở khắp nơi trên thế giới không khỏi cảm thấy phấn khích và vui sướng. Họ sẽ không cần phải đặt chân đến nước Pháp mà chỉ cần ở nhà cũng có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Bạn chỉ cần vào trang web của bảo tàng, chọn khu vực mình muốn tham quan và bắt đầu khám phá những tuyệt tác được trưng bày trong bảo tàng nổi tiếng này, không lo phải chen chúc, xếp hàng chờ đợi nữa.

Được biết, hiện Louvre mới chỉ cho khách thăm quan miễn phí các khu vực The Advent of the Artist, Egyptian AntiquitiesGalerie d'Apollon và Remains of the Louvre's Moat. Mỗi section đều được thiết kế riêng biệt, dưới mỗi tác phẩm đều có thông tin đầy đủ bằng tiếng anh, hình ảnh có thể phóng to rất dễ dàng. Dù vậy vẫn còn rất nhiều khu vực chưa được "mở khóa" trực tuyến, đặc biệt là nơi trưng bày Mona Lisa trứ danh.

Bảo tàng Louvre là bảo tàng được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới, nằm ở thủ đô Paris, Pháp. Tại đây trưng bày vô số các hiện vật về những nền văn minh cổ đại, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ XIII cho tới giữa thế kỷ XIX. Với những con dân đam mê nghệ thuật, đây quả thực là đến trong mơ với những tác phẩm như Tượng thần Vệ Nữ, Tượng thần chiến thắng Samothrace, Mona Lisa,...

Chi Nguyễn (t/h)