Phẫn nộ cảnh bảo vệ chung cư cao cấp tè bậy dưới tầng hầm

Cụ thể, vào trưa ngày 21/1 khi đi xuống tầng hầm B1 của tòa nhà, anh M. phát hiện một nhân viên bảo vệ đang tè bậy nên đã chụp lại, chia sẻ hình ảnh vào nhóm kín của cư dân sinh sống trong tòa nhà để phản ánh vụ việc.

Sự việc xảy ra tại tầng hầm của chung cư cao cấp Capital Garden.



Cũng theo cư dân ở đây, trường hợp này không phải lần đầu tiên xảy ra. Cách đây ít ngày, anh cũng phát hiện một bảo vệ đang đi vệ sinh ở tầng hầm B3 nhưng không kịp chụp ảnh lại nên không thể chia sẻ.



Đến thời điểm hiện tại, hình ảnh và thông tin vụ việc vẫn được chia sẻ ầm ầm trong nhóm kín của cư dân tòa nhà. Không ít người bày tỏ sự bất bình về hành vi của người bảo vệ. Bên cạnh đó, nhiều người còn bức xúc khi nhiều lần đi qua hầm đều có mùi nồng nặc, khó chịu.



Theo Báo Dân Sinh, khi liên hệ với Ban quản lý tòa nhà để tìm hiểu thông tin, người nghe máy cho biết, việc này sẽ kiểm tra lại qua một tổ trưởng và phản hồi lại sau.

Hình ảnh được chính cư dân tòa nhà ghi lại.



Khi thang máy mở ra, người này lập tức ấn đóng vào để tiếp tục hành động xấu xí của mình. Điều quan trọng là trong lúc thang máy lên tầng 6 thì có dừng lại ở tầng 1, nhưng người đàn ông không đi ra nhà vệ sinh mà thích "xả bậy" trong thang máy hơn.



Khi thang máy lên tầng 6 mặc dù cửa đã mở nhưng người này vẫn chưa tiểu tiện xong. Hắn ta cố nán lại cho đến khi xong xuôi mới vội vã rời đi. Lúc này, có một bé trai bước vào suýt dẫm lên đống nước "ô uế" ở góc thang máy.

