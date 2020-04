Bắt 10 đối tượng nghỉ làm, rảnh rỗi tụ tập đánh xóc đĩa trong xưởng thu mua phế liệu

Ngày 16/4, Công an triệu phá sới bạc đặt tại xưởng phế liệu của đối tượng Lê Văn Thanh (36 tuổi, trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên ). Theo Công an địa phương, sới bạc này tổ chức đánh bạc ăn tiền theo hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, Công an thu giữ ở chiếu bạc và trên người những người tham gia đánh bạc tổng số tiền hơn 290 triệu đồng. Ngoài ra còn thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc, điện thoại di động…

Công an sau đó xác định có 10 đối tượng tham gia gá bạc, đánh bạc, trong đó có 2 vợ chồng Lê Văn Thanh (chủ xưởng phế liệu). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do tình hình dịch COVID-19 nên đã nghỉ làm, rảnh rỗi, tụ tập nhau đánh bạc.

Theo điều tra bước đầu, mỗi người tham gia đánh bạc sẽ phải nộp cho chủ nhà 500.000 đồng. Hiện cả người đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra . Ngoài ra, Công an sẽ xem xét xử lý việc không thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của nhóm đánh bạc này.

Cũng trong ngày 16/4, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã ra lệnh tạm giữ 5 người phụ nữ để điều tra về hành vi đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 14/4, Công an xã Thanh Tuyền phối hợp cùng Công an huyện Dầu Tiếng kiểm tra hành chính nhà bà Trần Thị Ngọc Y (56 tuổi, ngụ địa phương) bắt quả tang chủ nhà cùng 4 phụ nữ đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức bài cào.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ hơn 12 triệu đồng tiền tang vật và các dụng cụ để đánh bạc.

Tính đến ngày 16/4, Việt Nam đã ghi nhận 268 ca bệnh, trong đó 171 người đã khỏi bênh và ra viện, 97 bệnh nhân khác đang được điều trị.

Về công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài cách ly toàn xã hội với các tỉnh có nguy cơ cao, từng bước giảm mức giãn cách phù hợp với hoàn cảnh của từng tỉnh, thành phố, mỗi địa phương để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Theo đó, nhóm “nguy cơ cao” sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy theo tình hình lây nhiễm cụ thể trong cộng đồng. Nhóm “nguy cơ cao” bao gồm 12 địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Tuy nhiên nhóm địa phương này sẽ không “bất biến” mà có thể điều chỉnh, bổ sung dựa theo tình trạng lây nhiễm sắp tới.

