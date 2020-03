Lật tẩy bí mật trong căn nhà hoang ở Thanh Hóa, bắt 15 con bạc đang sát phạt nhau

Tại căn nhà hoang, Công an phát hiện 15 con bạc đang sát phạt nhau theo hình thức bài “3 cây”. Ngoài ra, thu giữ 77 triệu đồng trên chiếu bạc.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa , ngày 23/3, đơn vị đã bắt quả tang 15 người đang đánh bài ăn tiền theo hình thứ “3 cây” trong một căn nhà hoang ở địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, khoanrg17h30 ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với CÔng an huyện Hoằng Hóa mật phục, ập vào bắt quả tang 15 đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại ngôi nhà hoang ở thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.

Một trong số 15 con bạc bị bắt giữ

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành khống chế 15 đối tượng, đồng thời thu giữ 76,9 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đến chiều ngày 21/3, Công an xác định được những kẻ mở sới bạc trong căn nhà hoang này là Lường Kế Thảo (SN 1986) và Lê Văn Thức (SN 1979; cùng ngụ xã Hoằng Lưu). Hai đối tượng mở xới cho 15 con bạc sát phạt nhau trong căn nhà hoang rồi Thảo sẽ thu tiền hồ để chia nhau.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang lấy lời khai các đối tượng để hoàn thành hồ sơ vụ án chuyển cơ quan tố tụng cùng cấp để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Không chỉ có người dân trong tỉnh đánh bạc mà cách đây ít ngày, Công an Thanh Hóa còn ập vào một công trình thủy điện, bắt quả tang 3 cán bộ ở Thanh Hóa đánh bài ăn tiền.

Cụ thể, ngày 12/3, UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan đã quyết định tạm dừng công tác đối với 3 cán bộ, công chức xã Phú Xuân là Phạm Bá Mạnh (SN 1986), công chức kế toán xã; Phạm Văn Minh (SN 1985) và Phạm Bá Hồng (SN 1984) cùng là công chức thuộc văn phòng - thống kê xã Phú Xuân.

Xã Phú Xuân - nơi có 3 cán bộ bị bắt vì đánh bạc ăn tiền

Theo thông tin, khoảng 23h ngày 16/2, những cán bộ trên đã bị cơ quan Công an bắt quả tang khi đang tham gia đánh bài ăn tiền tại Công trường thủy điện Hồi Xuân (huyện Quan Hóa). Khi Công an ập vào bắt quả tang, 12 người tham gia, trong đó có 2 cán bộ UBND xã Phú Xuân. Tại hiện trường còn thu giữ nhiều tang vật và 40 triệu đồng tiền mặt.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hà Đức Liêu – Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân cho biết, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Quang Hóa đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 tháng đối với các cán bộ nói trên. Còn Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa Trương Nho Tự cho biết, ngày 19/2, sau khi Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc, huyện đã có quyết định đình chỉ công tác với 3 cán bộ này.

Your browser does not support HTML5 video.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc ở xã Long Thành Trung, Tây Ninh

Nga Đỗ (t/h)