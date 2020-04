Bắt 15 đối tượng tụ tập đánh bạc ăn tiền trong bãi đất trống canh trại nuôi lợn

Theo tin từ Zing .vn, khoảng 16h ngày 13/4, Công an TP Nha Trang đã mật phục và ập vào bãi đất trống bên cạnh trại chăn nuôi lợn của gia đình ông bà Trần Thị No (thuộc thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) bắt giữ nhóm người đang tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 15 đối tượng (cả nam và nữ) đang đánh bạc ăn tiền theo hình thức xì lát. Khi thấy Công an ập vào, nhóm này bỏ chạy toán loạn. Tuy nhiên, Công an vây ráp không để đối tượng nào chạy thoát.