Bắt 2 đối tượng `thử` súng bắn chim từ tầng cao khiến người qua đường trọng thương

Tin tức mới nhất ngày 14/5, báo Giao thông dẫn lại thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, ở Tòa 17 T10 phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi Tàng trữ vũ khí và Cố ý gây thương tích.



Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/5 nạn nhân là anh Phan Văn Thành (quê ở Hà Tĩnh) khi đang đi qua khu vực phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng hơi bắn trúng cổ. Sau đó, anh Thành đã được người dân đưa đến Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/5 nạn nhân là anh Phan Văn Thành (quê ở Hà Tĩnh) khi đang đi qua khu vực phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng hơi bắn trúng cổ. Sau đó, anh Thành đã được người dân đưa đến Bệnh viện cấp cứu, vụ việc cũng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Theo Công Lý, quá trình điều tra cho thấy, anh Thành bị trúng đạn súng hơi bắn đạn chì vào vùng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm; X-quang vùng ngực còn phát hiện mảnh kim loại ở ngực trái. Tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 14%.



Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng Dũng và Đức đã đứng trên tầng cao thử súng bắn chim bằng cách bắn thẳng xuống đường và trúng vào anh Thành.



Được biết, Đức từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; có tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được làm rõ.



Trước đó không lâu cũng mới xảy ra trường hợp bị thương nặng do súng hơi. Mới ngày 17/2, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận trường hợp bé trai 6 tuổi ở Lâm Đồng nhập viện với tình trạng liệt 2 chân, vết thương do đạn bắn ở vùng lưng.

Ảnh minh họa.



Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, sáng cùng ngày bé trai 6 tuổi đang chơi với anh trai thì bị anh lấy súng hơi bắn đạn chì vào lưng. Ngay lập tức, Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, sáng cùng ngày bé trai 6 tuổi đang chơi với anh trai thì bị anh lấy súng hơi bắn đạn chì vào lưng. Ngay lập tức, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.



Tại bệnh viện, bệnh nhi được các bác sĩ chụp CT Scan ngực, làm các xét nghiệm tiền phẫu. Kết quả chụp CT Scan cho thấy, viên đạn chì bị bắn vào lưng đã xuyên vào tủy sống ngực của bé.



Sau đó, các bác sĩ điều trị khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện quyết định mổ khẩn cấp lấy viên đạn chì cho bệnh nhi. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết do viên đạn xuyên ngang, làm tổn thương tủy sống nên khả năng để lại di chứng rất cao, khả năng phục hồi như bình thường rất khó.



Your browser does not support HTML5 video.

Bị xử phạt vì mua súng hơi 11 triệu đồng đi bắn chim. Nguồn: THDT

Xem thêm: Người đàn ông Lào Cai bị giun lúc nhúc đâm thủng ruột vì thói quen ăn uống nhiều người mắc



Thùy Nguyễn (t/h)