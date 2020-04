Bắt 8 thanh niên Bắc Ninh thuê phòng trọ sử “chơi” ma túy thâu đêm

Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thông tin, rạng sáng ngày 12/4, đơn vị đã bất ngờ kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 8 thanh niên (5 nam, 3 nữ) đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trọ Hoàng Gia (xã Gia Đông, huyện Thuận Thành).

Qua quá trình xác minh danh tính, Công an đã bắt giữ 8 đối tượng là: Dương Thanh Phong, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Bảo (đều 23 tuổi); Nguyễn Quốc Hiệp (21 tuổi), Phan Khắc Đạt (25 tuổi), cùng trú tại xã Gia Đông; Hà Thị Trang (20 tuổi), trú ở xã Đại Đồng Thành; Cao Thị Quyên (22 tuổi), trú ở phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh; và Bùi Thị Phương (20 tuổi), quê quán huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm ập vào kiểm tra, Công an phát hiện tại hiện trường có 4,1g ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó còn phát hiện nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Các đối tượng này sau đó bị áp giải về cơ quan điều tra. Tại đây, Dương Thanh Phong khai nhận là người thuê phòng trọ rồi đưa tiền cho Trang mua ma túy về cho cả nhóm sử dụng.

Từ những thông tin, tài liệu có được, Công an huyện Thuận Thành đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Dương Thanh Phong, Hà Thị Trang, Nguyễn Quốc Hiệp, Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và chủ nhà trọ, khi cố tình chứa chấp đông khách giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cũng trong ngày 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào kiểm tra, phát hiện 11 thanh niên (8 nam, 3 nữ) đang tụ tập tại quán karaoke, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội phòng chống COVID-19.

Trước đó nữa, ngày 11/4, Công an TP Việt Trì ( Phú Thọ ) đã ập vào kiêm tra, bắt quả tang 2 nhóm thanh niên bao gồm cả nam và nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng nghỉ thuộc khách sạn Lâm Anh. Công an thu giữ 18 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilong trắng bên trong chứa chất ma túy dạng ketamine.

Trong những ngày đầu mới thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch, Công an xã Quảng Minh (TX Ba Đồn) đã phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh.

Cụ thể, Công an bắt giữ 4 đối tượng gồm: Cao Xuân Anh (SN 2002), Nguyễn Văn Tùng (SN 2000), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2000), Nguyễn Minh Quang (SN 2000), đều trú tại thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn đang sử dụng ma túy trái phép. Tại hiện trường thu giữ 2 viên ma túy hồng phiến và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy trái phép.

