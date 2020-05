Bắt băng cướp dùng ‘mỹ nhân kế’ dàn cảnh đánh ghen để tống tiền

Ngày 17/5, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay đơn vị đang tạm giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi dàn cảnh cướp tài sản . Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Đỗ Văn Cường (29 tuổi); Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi), Nguyễn Nam Hải (23 tuổi) cùng trú tại TP.Bắc Giang, Bùi Thị Thu Hiền (30 tuổi) trú tại TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Theo điều tra, Công an huyện Việt Yên xác định vào tháng 4/2020, Bùi Thị Thu Hiền có làm quen với anh L.T.D. (37 tuổi, trú tại phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh), sau đó anh D. cho Hiền mượn điện thoại di động để liên lạc.

Đầu tháng 5/2020, Hiền nảy sinh tình cảm với Đỗ Văn Cường, sau đó dọn về phòng trọ của Cường tại thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên để sinh sống với nhau.

Ngày 11/5, Cường phát hiện Hiền chuyển tiền cho anh D. vay nên bắt bạn gái đòi lại. Cả hai bàn chuyện dụ anh D. tới một nhà nghỉ tại xã Quang Châu để đòi lại số tiền trên. Ngày 13/5, Hiền dụ anh D. tới nhà nghỉ, sau đó lén nhắn tin hẹn nhóm của Cường cùng đến.

Khoảng 15 phsut sau khi Hiền và anh D. vào phòng, Cường cùng các đối tượng là Hải và Lò Văn Phong (25 tuổi, trú huyện Tuần Giáo) gõ cửa rồi vờ bắt quả tang D. quan hệ với bạn gái mình, đánh ghen. Sau đó Cường yêu cầu D. về phòng trọ để nói chuyện, tại đây đối tượng Mạnh đã đợi sẵn liền xông vào đánh anh D., tống tiền , ép nạn nhân phải đưa 100 triệu đồng.

Anh D. nói mình không có tiền, Cường liền lấy ví của anh D. đưa cho Hiền kiểm tra và thấy bên trong có 1.249 triệu đồng. Với số tiền này, các đối tượng mua đồ ăn hết 400.000, đưa cho Mạnh 700.000 rồi phần còn lại đưa cho Hiền giữ. Sau đó, nhóm đối tượng không thả anh D. đi mà giữ lại ở phòng trọ.

Sáng 14/5, cơ quan chức năng đã bắt giữ, đưa các đối tượng tới trụ sở làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Nghịch tử cùng bạn dàn cảnh bị giang hồ đòi 100 triệu ép mẹ trả nợ để lấy tiền mua hàng đa cấp

Chi Nguyễn (t/h)