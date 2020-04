Bắt băng trộm nhí ở Bình Phước: Ngày ngủ nướng, đêm dậy đi “kiếm ăn” và tìm chỗ vui chơi

Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất trộm điện thoại di động, ví tiền ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Ngay sau đó, đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh, truy bắt băng nhóm tội phạm này. Công an phát hiện, các thành viên trong băng nhóm có độ tuổi từ 13 – 16 tuổi. Ngoài những vụ trộm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, băng nhóm này còn thực hiện nhiều vụ khác ở các nhà dân trên địa bàn TP.

Tiếp đó, trưa ngày 22/3, Công an TP Đồng Xoài nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm trẻ vị thành niên mang điện thoại OPPO F9 đến một cửa hàng điện thoại trên đường Điểu Ông, thuộc phường Tân Bình (TP Đồng Xoài) nhờ bẻ khóa màn hình. Chủ cửa hàng thấy các đối tượng có nhiều nghi vấn nên báo Công an.

Các thành viên của nhóm cướp nhí

Cơ quan điều tra có mặt tại cửa hàng điện thoại tiến hành kiểm tra hành chính các thiếu niên trên. Xác định các đối tượng là: Hồ Hải Đăng (16 tuổi), Lê Nguyễn Hồng Nguyên (13 tuổi, cùng ngụ Tân Xuân) và Phạm Quang Linh (13 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) có liên quan trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tất cả khai đã nghỉ học, bỏ nhà đi “bui” rồi quen nhau, tụ tập thành nhóm trộm cắp.

Khoảng 1h ngày 23/3, cả nhóm đón xe taxi đến bệnh viện, đi vào khu D (thuộc Khoa chăm sóc đặc biệ. Tại đó, chúng phát hiện trên đầu giường của bệnh nhân có điện thoại OPPO F9. Lợi dụng lúc người trong phòng ngủ say, Linh và Nguyên ở bên ngoài cảnh giới cho Đăng lẻn vào phòng trộm điện thoại. Sáng hôm sau, các đối tượng mang điện thoại đi phá khóa thì bị Công an bắt.

Trong quá trình mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhóm có hai thành viên khác là Phan Ngọc Minh (16 tuổi, ngụ phường Tân Đồng) và Trần Đình Hải (16 tuổi, ngụ phường Tân Thiện). Hai đối tượng này cùng những người còn lại thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác nhau trên địa bàn TP.

Trần Đình Hải là thủ lĩnh của nhóm cướp này

Công an TP Đồng Xoài tiến hành điều tra phát hiện, trong thời gian từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, băng trộm này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Địa bàn chúng hoạt động mạnh nhất là bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Chúng thường hoạt động sau 0h. Bởi lúc đó bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều ngủ say.

Công an xác định, Trần Đình Hải là “thủ lĩnh” của nhóm này. Công an áp giải đối tượng đến bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Phước để làm việc. Tại đây đối tượng chỉ ra 10 vị trí từng gây án.

Hải cũng khai, có đêm cả nhóm cướp được đến hàng chục chiếc điện thoại di động. Ngoài ra, còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác nhưng không nhớ rõ.

Công an TP Đồng Xoài cho biết, vì nhóm tội phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã liên hệ với gia đình để bảo lãnh. Tuy nhiên, do nhiều lý do nên các gia đình vắng mặt, việc bảo lãnh không thành công. Sau đó, Công an đã làm hồ sơ đưa nhóm này vào trường giáo dưỡng theo quy định của Pháp luật