Bắt cán bộ địa chính bỏ 100 triệu làm chứng từ giả 'ăn lãi' gấp 3 lần

Theo PLO thông tin, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Bửu (47 tuổi, nguyên công an chức địa chính xã Cẩm Duệ, trú thôn 10, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản