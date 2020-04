Hà Tĩnh: Giáo dân tụ tập cầu nguyện bất chấp lệnh cách ly, linh mục bất hợp tác với chính quyền

Trước thông tin một số giáo xứ tổ chức cầu nguyện với quy mô hàng trăm giáo dân, lãnh đạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm nhưng không nhận được sự hợp tác từ linh mục.

Cũng theo vov.n, trước sự việc giáo xứ bất chấp quy định về phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác kiểm tra việc chấp hành chỉ thị 16.

Theo đó, ngày 5/4, Tổ công tác của huyện đã trực tiếp làm việc với các linh mục, tuyên truyền vận động và yêu cầu chấp hành nghiêm túc quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Song khi làm việc, Tổ công tác của huyện Đức Thọ không nhận được sự hợp tác của linh mục.

Hình ảnh nhà thờ xứ Tràng Đình sáng 5/4 (ảnh Báo Hà Tĩnh)

Trước tình hình trên, ông Võ Công Hàm cho biết: Quan điểm tỉnh thì có biện pháp mạnh là thành lập chốt, tuyên truyền không cho dân đến tụ tập đông người và yêu cầu nhà thờ làm lễ trực tuyến.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, huyện đã tổ chức tuyên truyền lưu động rằng, việc tụ tập đông người cầu nguyện là vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng. Lãnh đạo huyện Đức Thọ cho biết, đêm qua (5/4), tại các nhà thờ vẫn tiến hành hành lễ nhưng không còn tụ tập đông người như trước nữa.

Theo như thông tin trước đó, ngày 27/3/2020, đích thân Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Thái Hợp đã có thông báo về các giải pháp “một số rất ít người tham dự” trong các buổi lễ gửi các giáo xứ, giáo hạt trên địa bàn. Trước việc tập trung đông người để hành lễ của các giáo xứ ở Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc… Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh cho biết, sẽ nhắc nhở đối với các vi phạm của các linh mục tại Hà Tĩnh khi tổ chức tụ tập đông người giữa mùa dịch.

