Bất chấp lệnh phong tỏa, 3.000 người Ấn Độ tụ tập để đi đám tang... một con bò

Hôm 12/4 vừa qua, khoảng 3.000 người Ấn Độ đã tụ tập tại thành phố Madurai (bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ) để tham dự đám tang của một con bò bất chấp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì COVID-19

Theo đoạn video chia sẻ trên Twitter do anh Shiv Aroor - biên tập viên của tờ India Today chia sẻ, có đến hàng nghìn người dân Ấn Độ đã rời khỏi nhà, đổ xuống đường để đi đưa tang một con bò thiêng của ngôi đền Chellayee Amman. Nhiều người khiêng quan tài và nhiều người đi theo tiễn đưa, bày tỏ lòng niềm tiếc thương và lòng thành kính.



Trẻ em và người già cũng tham sự buổi lễ, họ đứng chen chúc mặc quy định "giãn cách Trẻ em và người già cũng tham sự buổi lễ, họ đứng chen chúc mặc quy định "giãn cách xã hội " và thậm chí còn không đeo khẩu trang.

Được biết đám tang long trọng này dành cho một bò đực 10 tuổi. Nó đã giành chiến thắng trong lễ hội đấu bò tót Jallikattu truyền thống và trở thành niềm tự hào của chủ sở hữu cũng như của cả làng. Nhờ vậy nó đã trở thành một con bò thiêng trong ngôi đền Chellayee Amman bang Tamil Nadu.

Vừa qua, con vật này đã bất ngờ chết vì một căn bệnh chưa được xác định. Thi thể của nó được đặt trong một chiếc quan tài trang trí bằng rất nhiều vòng hoa.

"Con bò này là niềm tự hào của làng chúng tôi bởi vì nó không bao giờ thất bại và giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi đấu bò tót ở thành phố Madurai và các khu vực khác của bang", một người dân địa phương bày tỏ tiếc thương.

Đám tang lớn của con bò thật sự đã khiến giới chức địa phương phải "đau đầu". Biên tập viên tờ India Today cho biết chính quyền địa phương đang yêu cầu điều tra rõ vụ việc trên để có biện pháp xử lý nghiêm khắc với đám đông tụ tập đưa tang.

Cảnh sát Ấn Độ phạt một người dân phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần vì vi phạm lệnh phong tỏa đất nước. Ảnh: AP

Theo số liệu công bố ngày 16/4, Ấn Độ đã ghi nhận 12.456 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 422 người đã tử vong. Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện phong tỏa toàn đất nước tới ngày 3/5 hạn chế lây lan dịch bệnh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi yêu cầu người dân phải giữ khoảng cách xã hội để "làm phẳng đường cong" nhưng một số người vẫn bỏ ngoài tai những khuyến cáo đó. Để siết chặt thêm các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội, hiện cảnh sát nước này đã tăng cường kiểm soát, thực hiện những hình phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm lệnh phong tỏa.

Kiều Đỗ (t/h)