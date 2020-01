Bất chấp mối lo về virus corona mới, Phủ Tây Hồ vẫn đông nghẹt người đi lễ đầu năm

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật kín người đi lễ những ngày đầu năm, bất chấp mối lo ngại về dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Cứ đến dịp đầu Xuân năm mới, người Việt lại có thói quen xuất hành đầu năm đến các ngôi chùa, đền, phủ... để lễ bái, cầu xin một năm mới nhiều điều may mắn, tốt lành.

Những ngày này, tại Hà Nội, nhiều du khách thập phương tìm đến Phủ Tây Hồ - một trong những nơi được cho là linh thiêng nhất Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV, các ngả đường dẫn vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đang chật kín du khách. Thậm chí, khuôn viên bên trong Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống.

Được biết, dịp Tết Canh Tý 2020, mỗi ngày Phủ Tây Hồ có hàng nghìn lượt khách đến tham quan, lễ bái.

Lượt khách đổ về quá đông trong khi diện tích bị giới hạn khiến mọi người phải nhích từng chút một mới có thể vào được bên trong. Thậm chí một số người phải đứng ở sân để chắp tay vái vọng từ xa.



Thời tiết Hà Nội tạnh ráo, có nắng nhẹ nên rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân hay lễ bái.

Bên ngoài Phủ Tây Hồ cũng có rất đông người viết sớ chữ Nho phục vụ khách thập phương. Giá một sớ cầu may dao động từ 150.000-300.000 đồng.

Kiều Đỗ (t/h)