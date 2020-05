Bắt cóc 'trúng' em bé 18 tháng tuổi nhiễm COVID-19 khiến cả gia đình phải cách ly

Được biết, vụ việc hi hữu này mới xảy ra tại Hyderabad (Ấn Độ). Theo Ngôi Sao , cuối tuần qua, cảnh sát thành phố Hyderabad đã giải cứu thành công một em bé 18 tháng tuổi bị bắt cóc.



Theo thông tin ban đầu, ngày 13/5 người mẹ 22 tuổi (sống trên vỉa hè) đã báo cảnh sát khi phát hiện con mình bị bắt cóc. Sau khi theo dõi camera an ninh, cảnh sát nhanh chóng tìm ra thủ phạm là một người đàn ông 27 tuổi.

Ảnh minh họa.



Danh tính người này là Ibrahim, đã dùng trái cây dụ dỗ đứa trẻ và đưa bé đi. Khi bị bắt giữ, người này khai rằng tất cả con mình đều qua đời do bệnh tật nên mới bắt cóc bé 18 tháng tuổi này về nuôi vì "khát" con.



Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện mẹ đứa trẻ nghiện rượu nặng và không thể chăm sóc con. Theo TPO, người mẹ này đã say bí tỉ ngày con bị bắt cóc chứ không phải do "ngủ quên" như đã khai trước đó. Bởi vậy, em bé được gửi đến trung tâm phúc lợi trẻ em.



Tuy nhiên tại đây, em bé được kiểm tra Sức Khỏe và phát hiện dương tính với COVID-19. Kết quả bất ngờ này khiến nhiều người bối rối. Xem lại video khi tạm trao đứa trẻ lại cho mẹ, có thể thấy cả cảnh sát và cô này đều đeo khẩu trang, chỉ riêng chiếc khẩu trang của đứa trẻ lại không che phần mũi.

Ảnh minh họa.

Không biết bé đã nhiễm virus từ đâu nên toàn bộ những người từng tiếp xúc với em đều phải cách ly. Tổng cộng 22 người phải cách ly, bao gồm người mẹ, gia đình kẻ bắt cóc, nhiều cảnh sát và hai phóng viên.

Tính đến ngày 20/5, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 106.886 ca nhiễm bệnh với 3.303 ca tử vong. Trong số đó, có 42.309 người đã được chữa khỏi và hồi phục.



Thùy Nguyễn (t/h)