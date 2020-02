Thanh niên 19 tuổi vượt biên sang Trung Quốc giả làm cảnh sát giết người, cướp tài sản và buôn người

Công an tỉnh Lào Cai đã truy bắt thành công đối tượng Giàng Sheo Thề (19 tuổi, trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Thề bị truy bắt vì 3 tội danh: giết người, cướp tài sản và buôn người dưới 16 tuổi. Thề bị Công an bắt sau 1 tháng lẩn trốn.

Theo điều tra của Công an tỉnh Lào Cai, trong vòng 4 tháng (tháng 9/2019 đến tháng 12/2019), Giàng Seo Thề đã thực hiện 5 vụ buôn bán người dưới 16 tuổi. Ngoài ra hắn còn giả danh cảnh sát Trung Quốc để thực hiện hành vi cướp tiền của công dân Việt Nam đang làm thuê tại khu vực biên giới giữa hai nước. Ngoài ra, hắn chính là kẻ sát hại tài xế taxi sống ở huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để cướp tài sản.

Sau khi gây án xong, Thề lẩn theo đường mòn về Việt Nam trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy mới 19 tuổi nhưng hành vi của Thề rất bí hiểm, lươn lẹo đôi khi gây khó khăn cho lực lượng chức năng

Công an lấy lời khai đối tượng Thề

Tại Việt nam, Thề liên tục thay đổi tên họ, thay đổi chỗ ở tại nhiều địa phương. Thậm chí, để qua mắt cơ quan điều tra hắn còn trà trộm vào những típ thợ bốc vác, thợ xây ở những vùng heo hút tiếp giáp với biên giới Trung Quốc.

Trong quá trình truy bắt nghi phạm, ngày 20/1, Công an tỉnh Lào Cai đã tống đạt quyết định truy nã đối tượng Giàng Sheo Thề về 3 tội danh trên. Đến sáng 20/2, lực lượng chức năng đột kích và bắt giữ được Thề khi đang lẩn trốn tại Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Qua đấu tranh, Thề khai nhận đã sử dụng số tiền bán người qua biên giới vào việc ăn tiêu. Sau khi tiêu hết tiền thì trở lại bên giới thuộc xã Bản Phiệt làm bốc vác thuê để tìm cách vượt biên sang Lào. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì bị bắt.

Qua điều tra xác minh biết rằng, Thề sinh ra gia đình 4 anh chị em (đối tượng là con thứ 3 trong nhà). Thề vốn tính ham chơi nên học hết lớp 5 thì bỏ. Thề không chịu giúp gia đình việc đồng áng mà hay giao du với bạn bè xấu. Tại xã Cốc Lầu, Thề thuộc nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng theo dõi.

Với người dân trong làng, Thề luôn tỏ ra là người biết điều. Hồi Tết Canh Tý 2020, Thề hồn nhiên về nhà ăn Tết như không có chuyện gì xảy ra.

Khi cơ quan chức năng về địa phương điều tra lý lịch thì người dân mới ngớ người biết rằng, Thề là kẻ giết người. Gia đình Thề cảm thấy xấu hổ với làng xóm và vô cùng đau khổ khi biết con trai gây ra trọng tội.

Your browser does not support HTML5 video.

Bình Dương phá nhanh vụ án giết người chuẩn bị vượt biên tẩu thoát

Xem thêm: Vén màn bí mật về cuộc sống của nhóm người Việt ở khu lều trại tạm bợ ở Pháp chờ vượt biên sang Anh

Nga Đỗ (t/h)