Liều mình vượt biên sang Lào vận chuyển ma túy về cho người đàn ông lạ vì… 5 triệu tiền công

Theo tin từ tờ Công an nhân dân, khoảng 20h30 ngày 10/3/2020, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Quốc phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an huyện Sông Mã và Phòng PC04 – Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng bị bắt giữ là Sồng Bả Pó (SN 1967, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) với cáo buộc về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Địa điểm Pó bị bắt là ở bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Pó và tang vật

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được tang vật là 10 bánh heroin, khoảng 7kg nhựa thuốc phiện, 1 xe máy, 1 điện thoại di đông. Ngay sau đó, cả Pó và tang vật được áp giải về trụ sở cơ quan điều tra huyện Sông Mã.

Qua đấu tranh khai thác, Pó khai nhận đã vượt biên sang Lào vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam. Theo Pó, vụ vận chuyển này do một người đàn ông (không rõ danh tính) thuê.

Sau khi vụ vận chuyển trót lọt, Pó sẽ được trả công 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang “ôm hàng” đến bản Bua Hin thì bị Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng chức năng bắt giữ.



Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành lấy lời khai, mở rộng điều tra để xác minh và bắt giữ đối tượng trực tiếp thuê Pó vận chuyển ma túy từ Lào và Việt Nam.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy ở Sơn La bị bắt trước đó

Trước đó, vào hồi 12h ngày 8/3, tại khu vực bản Hin Pén (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp với Đồn biên phòng Chiềng Sơn và các lực lượng đã bắt 2 đối tượng người Lào là Thào A Ca (sinh năm 1960) và Thào A Vi (sinh năm 1999, đều trú tại bản Pưng, huyện Sốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp , 3 điện thoại di động cùng các vật chứng liên quan khác. Các đối tượng này vượt biên trái phép qua đường rừng, mang ma túy vào bán cho các đối tượng ở Việt Nam. Khi vừa vượt qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Your browser does not support HTML5 video.

Thiếu nữ 17 tuổi một mình vượt biên buôn ma túy

Nga Đỗ (t/h)