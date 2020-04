Đối tượng đào tường trại giam, thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 31 năm vẫn bị tóm gon

Ngày 5/4, Công an tỉnh Bình Phước cho hay vào 18h30 ngày 4/3, cơ quan chức năng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng truy nã 31 năm Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi, trú ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú). Đối tượng có tên thật là Nguyễn Bá Quang, 59 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng cho hay, Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cùng Công an huyện Đồng Phú, Công an xã Đồng Tâm phát hiện Nguyễn Bá Vũ (xã Đồng Tâm) chính là đối tượng Nguyễn Bá Quang. Nguyễn Bá Quang là phạm nhân đã đào tường nhà vệ sinh trốn khỏi trại giam Tân Lập (tỉnh Phú Thọ) khi đang bị giam giữ với tội danh "Trộm cắp tài sản", án phạt là 12 năm.

Sau khi trốn khỏi trại giam, do lo ngại bị công an phát hiện, Quang đã tới nhiều địa phương và sau đó tới xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú sinh sống. Để qua mặt cơ quan chức năng, Quang đã lấy giấy chuyển khẩu của em ruột tên Nguyễn Bá Vũ, 57 tuổi, sau đó đổi tên và đăng ký chứng minh thư nhân dân dưới tên Nguyễn Bá Vũ, sinh sống tại đây như một công dân bình thường hàng chục năm.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Bá Quang đã thừa nhận mình chính là phạm nhân từng trốn khỏi trại giam cách đây 31 năm và bị truy nã . Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Đồng Phú để tạm giữ và chờ xử lý theo quy định của Pháp luật

Vào ngày 30/11/2019, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Huy (47 tuổi, trú tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội danh phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia sau 26 năm truy nã. Đáng chú ý, vào thời điểm bị bắt, đối tượng đang giữ chức Chánh văn phòng Tòa án nhân dân huyện Cao Phong, Hòa Bình.

Được biết, đối tượng đã phá hoại một công trình trong hệ thống Thủy điện Hòa Bình, bị khởi tố với tội danh "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Theo tài liệu tố tụng, năm 1993 Huy cùng 4 bị cáo khác bị đưa ra xét xử, tuy nhiên Huy đã bỏ trốn nên Công an tỉnh phát lệnh truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn, Huy vẫn sinh sống tại Hòa Bình, thậm chí còn làm việc trong cơ quan nhà nước. Khi đang làm việc tại TAND huyện, Huy được cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán. Khi xác minh lý lịch người thân, cơ quan chức năng phát hiện Huy từng bị phát lệnh truy nã nên đã bắt giữ.

Chi Nguyễn (t/h)