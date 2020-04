Bắt đối tượng vượt biên sang Lào “nhập” ma túy về nước rồi mang vào rừng sâu bán cho người nghiện

Đại úy Trần Văn Công – Phó đồn trưởng đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đêm qua (13/4), lực lượng đồn biên phòng đã mật phục, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi bán ma túy trái phép ở trong rừng sâu.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bán trái phép chất ma túy trong rừng sâu là Và Bá Bì (SN 1985, người H’Mông, trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Tại hiện trường, lực lượng biên phòng thu giữ 182 viên ma túy tổng hợp và 14,5 gam heroin. Ngay sau đó, Bì và tang vật bị áp giải về đồn biên phòng.

Đối tượng Bì tại đồn biên phòng

Theo đại úy Công, thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành nên công tác tuần tra được thắt chặt vì thế các con nghiện khan hiếm ma túy sử dụng. Giữa tháng 1/2020, lực lượng chức năng phát hiện Và Bá Bì có nhiều biểu hiện nghi vấn, hành tung bất thường nên đã tiến hành theo dõi.

Trong quá trình theo dõi phát hiện, khoảng 3 ngày đối tượng Bì có mặt tại nơi cư trú rồi lại mất tích không lý do, không ai biết đi đâu. Sau đó, các trinh sát báo cáo phát hiện Bì vượt biên sang Lào mua ma túy về Nghệ An bán. Đối tượng này rất tinh ma, hắn chỉ bán cho những con nghiện đã quen mặt vì thế công tác bắt quả tang trở nên khó khăn hơn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Ngày 11/4, Công an phát hiện Bì trở về nhà nên đã tiến hành theo dõi, lên kế hoạch bắt quả tang. “Và Bá Bì là đối tượng nghiện và liên quan đến ma tuý hơn một năm qua. Địa điểm mà Bì chọn giao dịch rất dễ quan sát vào ban ngày, khi có người lạ đều dễ bị phát hiện nên gây khó cho ban chỉ huy đánh án”, cán bộ đồn biên phòng cho biết.



Từ thông tin có được, Ban chỉ huy quyết định mật phục để bắt quả tang đối tượng này. Sau khoảng 3h đi bộ vượt rừng vượt suối, tổ công tác đã được khu vực Bì giao dịch ma túy.



Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng ập vào bắt giữ Bì khi đang giao dịch ma túy tại bản Nhọt Kho (xã Bắc Lý). Khi bị phát hiện, Bì có hành động ném tang vật rồi bỏ chạy nhưng không thoát được.

Hiện Đồn biên phòng đã bàn giao Bì và tang vật lại cho Công an để thụ lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt cặp vợ chồng "hờ" cùng buôn ma túy