Bất đồng trong công việc, nam thanh niên bóp cổ đồng nghiệp đến chết

Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Hải Nam ( Trung Quốc ) vừa đưa đối tượng họ Viên (39 tuổi) ra xét xử về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Trương – đồng nghiệp của Viên.

Theo cáo trạng điều tra, Viên và anh Trương cùng làm việc trong một công ty vệ sinh thuộc thành phố Nam Á (đảo Hải Nam). Sáng ngày 9/6/2018, Viên và anh Trương cùng đến nhà rác của một khách sạn thuộc khu Hải Đường để phân loại rác. Sau khi phân loại xong, cả hai cùng di chuyển về nhà chứa rác khô.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, thậm chí là lao vào đánh nhau. Trong lúc tức giận, Viên lấy tay bóp cổ anh Trương khiến cho nạn nhân bị tắc thở ngã xuống đất.

Thấy đồng nghiệp đã tử vong, Viên liền xóa mọi dấu vết về vụ ẩu đả ở hiện trường rồi đưa thi thể nạn nhân từ nhà rác khô đến khu rửa thùng rác tạo hiện trường giả.

Ảnh minh họa

Xong xuôi đâu đấy, Viên liền chạy ra ngoài kêu cứu. Nhân viên khách sạn gần đó nói thuật lại rằng, Viện chạy ra với vẻ mặt hoảng sợ và hét lên “anh Trương bị ngã tử vong”. Nhân viên khách sạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường và trình báo cơ quan điều tra địa phượng. Một số nhân viên có kinh nghiệm y tế đã tiến hành sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước.

Cùng thời điểm, do để ý thấy vết thương lại trên mặt và cổ nên nhân viên bảo vệ đã tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực này. Nhân viên đã khéo léo giữ Viên ở lại cho đến khi cảnh sát đến và trình báo toàn bộ sự việc. Viên bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa xét xử, Viên khai, trong quá trình xảy ra ẩu đả, đối tượng đã dùng tay bóp cổ nạn nhân khiến cho anh này tắc thở dẫn đến tử vong. Hành vi này đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Mặc dù cơ quan điều tra đưa ra bằng chứng, hung thủ mắc chứng khuyết tật phát triển mức độ nhẹ nhưng hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Sau cùng, HĐXX tuyên án chung thân, tước quyền chính trị công dân suốt đời của Viên. Sau khi tuyên án, đối tượng đã gửi đơn khiếu nại lên tòa án cấp cao nhưng bị bác bỏ. Cơ quan tố tụng giúp nguyên phán quyết của tòa án sơ thẩm.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết đồng nghiệp vì bị từ hôn, thầy giáo lãnh án tử hình



Xem thêm: Binh sĩ Thái Lan livestream xả súng giết ít nhất 17 đồng nghiệp và người dân vì... quá mệt mỏi

Nga Đỗ (t/h)