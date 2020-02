Bắt được kẻ giết cô gái phân xác ở Đà Nẵng: Hung thủ và nạn nhân là người Trung Quốc

Sau gần nửa ngày tích cực điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được kẻ sát hại, phân xác cô gái giấu trong vali thả trôi trên sông Hàn sáng nay.

Theo tin từ Tri thức trẻ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại, phân xác cô gái giấu trong vali vứt trôi sông Hàn vào lúc 12h ngày 7/2.

Thiếu tướng Viên nói: “Người dân địa phương đã phát hiện sớm vụ việc trên. Do vậy, Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời xuống hiện trường, tích cực điều tra để truy tìm hung thủ gây án, không để gây hoang mang dư luận”.

Hiện trường vụ án

“Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, các điều tra viên đã khẩn trương điều tra, xác minh được nghi phạm và bắt giữ thành công. Đến 12h trưa nay, qua đấu tranh đối tượng đã nhận tội. Còn nạn nhân là người Trung Quốc và đối tượng cũng là người Trung Quốc”.

Như vậy, theo lời lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, cả kẻ gây án và nạn nhân đều mang quốc tịch Trung Quốc. Hiện Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng này về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng này.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sáng ngày 7/2, một số người dân Đà Nẵng đi trên bờ sông Hàn (đoạn chân cầu Trần Thị Lý) thì phát hiện một chiếc vali nổi trên mặt nước. Người dân đã trục vớt chiếc vali này lên và mở ra kiểm tra.

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân

Khi mở vali ra thì tất cả đều sứng sờ vì trong đó là thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Người dân sau đó đã trình báo sự việc lên Công an TP Đà Nẵng.



Nhận được tin báo, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân trong vali là nữa, khoảng ngoài 20 tuổi. Hiện vẫn chưa có danh tính rõ ràng. Việc xác minh danh tính cần đợi tin từ cơ quan điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường

Nga Đỗ (t/h)