Bắt 2 nghi phạm gồm anh trai nạn nhân vụ đốt nhà khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên

Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho hay Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được nghi phạm đốt nhà ở Hưng Yên khiến 3 người chết.

Tối 17/3, theo Zing , Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho hay Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được 2 nghi phạm liên quan tới vụ đốt nhà ở Hưng Yên khiến 3 người chết. Vị lãnh đạo này cho hay: "Đào Danh Việt, một trong 2 nghi phạm, là anh trai của nạn nhân Đào Thị Chiến." Hai kẻ vừa bị bắt gồm Đào Danh Việt (59 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê Sơn La), đang bị tạm giữ tại trụ sở công an để điều tra về hành vi Giết người

Đào Danh Việt, anh trai nạn nhân là nghi phạm vụ phóng hỏa đốt nhà

Đây là 2 đối tượng liên quan tới vụ đốt nhà ở Hưng Yên khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào lúc 0h ngày 16/3 ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Một nhân chứng cho biết, khi ông đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc do nghe thấy tiếng nổ to như pháo hoa, khi chạy ra bên ngoài xem thì phát hiện nhà ông Vương Gia Mười (53 tuổi) đang chìm trong biển lửa.

Người dân lập tức báo tin cho cơ quan công an và tìm cách dập lửa. Sau đó, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập đám cháy. Đến 1h30 cùng ngày thì vụ hỏa hoạn mới được khống chế, tuy nhiên căn nhà đã bị thiêu rụi. Vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương, danh tính các nạn nhân gồm ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi, con trai), ngoài ra còn có cháu ngoại ông Mười là bé Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi) đang bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện

Lò Văn Hà tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Đào Danh Việt, anh ruột bà Chiến đã rủ Lò Văn Hà mua xăng, phóng hỏa nhà em gái. Việt đã mua can nhựa ở một cửa hàng phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội rồi về đón Hà ở xã Kim Chung. Trên đường về, Việt tiếp tục mua xăng rồi sau đó đi về phía nhà em gái ở tỉnh Hưng Yên để tìm cách đốt nhà phóng hỏa. Camera an ninh nhà dân gần đó đã ghi hình lại hai đối tượng điều khiển xe máy đi qua, mang theo 1 can lớn nghi chứa xăng. Một người xuống xe tưới xăng, phóng hỏa rồi nhanh chóng bỏ trốn, theo Thời đại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

