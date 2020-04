Nghi bị bạn gái quen qua mạng “cắm sừng”, gã đàn ông tưới xăng đốt “tình địch” giữa cổng làng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 11/4, Công an huyện Yên Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại thôn Hợp Thịnh (xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình) xảy ra vụ xô xát. Vụ việc khiến 2 người bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Bình xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời tiến hành truy bắt nghi phạm gây án. Đến 13h ngày 13/4, Công an bắt giữ được nghi phạm là Mai Văn Hải.

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra



Đến ngày 11/4, Hải lái xe máy từ Hà Nam lên nhà chị O. chơi. Tại đây, Hải thấy chị O. Tại đây, Hải thấy chị O. nói chuyện với anh Chu Văn C. (SN 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Lúc này, Hải cảm thấy bản thân bị phản bội vì nghi ngờ chị O. và anh C. có mối quan hệ tình cảm.

Trong lúc tức giận, Hải rút con dao thủ sẵn trong người chém chị O. và anh C.. Sau đó, đối tượng này chạy ra khu vực cổng làng đợi anh C.. Một lúc sau, anh C. đi xe máy đến, đối tượng tiếp tục dùng chai xăng chuẩn bị từ trước đó tưới lên người anh C. và xe máy rồi châm lửa đốt. Hậu quả, anh C. bị bỏng nặng được người dân đưa đi cấp cứu.