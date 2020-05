Bắt gã `đạo chích` giả phật tử vào chùa thắp nhang, cạy hòm công đức trộm tiền

Sau nhiều ngày lang thang, nhòm ngó các chùa, Hữu phát hiện chùa Hoa Nghiêm (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) là nơi có thể ra tay được.

Ngày 7/5 (rằm tháng 4), Nguyễn Tất Hữu mang theo 5 sợi dây kim loại vào chùa Hoa Nghiêm thắp nhang khấn Phật như những phật tử bình thường. Trong thời gian này, Hữu quan sát sơ hở trong chùa. Khi không thấy ai để ý, Hữu liền chạy hòm công đức, móc lấy 4,5 triệu đồng.

Lấy được tiền, Hữu định mang ra xe để tẩu thoát thì bị sư trụ trì và các phật tử phát hiện, khống chế và bắt giữ giao cho Công an phường Bùi Thị Xuân.

Tại trụ sở Công an, bước đầu Hữu đã khai nhận hành vi của mình. Theo Hữu, do túng quẫn nên đã vào chùa trộm cắp để trả nợ.

Hữu khai do túng tiền nên đã vào chùa cạy hòm công đức để ăn trộm

Trong quá trình điều tra, ngày 11/5, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Hữu để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 4/2020, Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hiến (SN 1976, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Trộm cắp tài sản. Hiến cũng lợi dụng sở của nhà chùa để ăn trộm tiền công đức như đối tượng Hữu bên trên.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 10h ngày 28/3, Vi Văn Hiến điều khiển xe gắn máy từ nhà lên TP Lạng Sơn, khi qua khu vực cổng chính chùa Tam Thanh (thuộc phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) thấy vắng vẻ nên đã nảy sinh ý định lẻn vào bên trong lấy trộm tiền công đức.

Đối tượng này đột nhập qua cổng sau rồi đi theo lối đường mòn lên chùa để dùng 2 2 con dao gọt hoa quả cậy nắp hòm công đức lấy đi số tiền 3.508.000 đồng. Sau khi trộm được số tiền trên, đối tượng đi mua ma túy sử dụng và mang về nhà cất giấu.

Khi bị bắt, Hiên khai, do bản thân nghiện ma túy nặng lại không có công ăn việc làm nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nhà chùa. Vi Văn Hiến từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

