Lật tẩy bí mật sốc bên trong tư trang mang từ nhà về quê vợ tránh dịch COVID-19 của gã trai 9x

Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi ) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối trượng Trương Quang Ân (29 tuổi, ngụ tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi tang trữ vũ khí và tang trữ ma túy theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo điều tra ban đầu, trong lúc đi tuần tra chống dịch COVID-19, Công an huyện Trà Bồng phát hiện Trương Quang Cân có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã đề nghị đối tượng này dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính. Trong balo của balo của Cân có một khẩu súng rulo cùng 6 viên đạn. Ngoài ra, còn phát hiện 4 túi ma túy đá được Cân giấy kỹ bên trong balo.

Ngay lập tức Công an áp giải Cân và tang vật về trụ sở Công an huyện Trà Bồng lấy lời khai, làm rõ nguồn gốc khẩu súng và số ma túy trên.

Tại cơ quan điều tra, Cân khai mang súng và ma túy về quê vợ ở xã Trà Phú (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) để tránh dịch COVID-19 . Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, trong tháng 2/2020, Công an cũng bắt giữ một đối tượng lợi dụng dịch COVID-19 giấu ma túy bên trong lớp khẩu trang.

Khẩu súng rulo Cân mang theo người khi về quê vợ tránh COVID-19

Cụ thể, khoảng 21h55 ngày 27/2/2020, tổ công tác Y30/141 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sân bóng Thượng Đình (quận Thanh Xuân) phát hiện một đối tượng đi xe Piaggio LX có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra. Vừa dừng xe, đối tượng này tỏ thái độ bất bình cho rằng đã đội mũ bảo hiểm đầy đủ mà bị kiểm tra nên có ý định để lại xe và bỏ chạy.

Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường trên khuôn mặt của người này nên cán bộ tổ Y30/141 lập tức khống chế, yêu cầu chấp hành. Chiếc khẩu trang của đối tượng bị tháo ra, lộ một gói nilong đựng chất bột màu trắng, được dán một lớp bang dính màu rắng chặt trên mặt gần miệng.

Công an xác minh được, đối tượng này là Lữ Ngọc Tuấn (SN 1958, trú tại phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm). Tuấn thừa nhận gói nilon chứa heroin, đối tượng mua với giá 3 triệu đồng. Tuấn sau đó khai thêm, cho rằng giấu ma túy dán lên mặt đeo khẩu trang sẽ không bị phát hiện, do mọi người đang lo ngại dịch bệnh COVID-19 nên đã ngụy trang để “che mặt” lực lượng chức năng.

