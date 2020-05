Chân dung gã trai dùng chiêu “cầm tiền trước giao hàng sau” để buôn ma túy

Ngày 14/5, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang ) cho biết vừa triệt phá thành công vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ Nguyễn Văn Thao (SN 1988) trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an huyện Việt Yên xác định đối tượng Thao có nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy trái phép gây bức xúc trong nhân dân.

Ngày 11/5, tổ công tác Công an huyện Việt Nam đã tổ chức mật phục, bắt quả tang khi Thao đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với người nghiện. Tại hiện trường thu giữ một túi nilong bên trong chứa ma túy đá, 22 viên nén ma túy tổng hợp.

Khi có khách mua hàng, Thao sẽ yêu cầu phải đưa tiền trước sau đó sẽ chỉ nơi cất giấu ma túy. Theo chỉ dẫn của thao, người nghiện sẽ đến vị trí đó để tìm kiếm ma túy.

Được biết, Thao có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và là người nghiện ma túy nằm trong diện đối tượng quản lý về tội phạm ma túy trên địa bàn huyện. Hiện Công an huyện Viên Yên đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Liên quan đến hoạt động triệt phá đường dây mua bán ma túy , ngày 13/5, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Văn Học (21 tuổi, em trai của Hằng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, lúc 18h ngày 8/5 phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng đi xe taxi trên trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cơ quan Công an phát hiện trong túi xách của Hằng có 1 túi ni lông chứa chất rắn tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh, Hằng khai chất rắn đó là ma túy Hằng vừa mua tại TP Đà Nẵng mang về TP Tam Kỳ để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Biết tin chị gái mình bị bắt, Nguyễn Văn Học (21 tuổi, em trai của Hằng) đến Công an TP Tam Kỳ đầu thú và khai báo đã giúp sức cho chị gái mình bán ma túy.

Được biết, Hằng là đối tượng nằm trong một chuyên án của Công an TP Tam Kỳ được xác lập từ tháng 9/2019.

