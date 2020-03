Bắt gã trai lén hút chụp hình “nhạy cảm” để tống tiền cô gái trẻ

Công an huyện Lệ Thủy đã lập hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Đình Văn (SN 1985, ngụ thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) vì đã có hành vi dùng hình ảnh "nhạy cảm" để tống tiền. Người bị uy hiếp là chị Trần Thị Phượng (SN 1992, ngụ thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo điều tra , Lê Đình Văn có quen biết với chị Thủy và thấy chị có tiền nên nảy sinh ý định tống tiền. Hắn đã lén chụp hình “nhạy cảm” của chị Phượng rồi lưu vào điện thoại để đợi thời cơ tống tiền.



Đến khoảng 8h30 ngày 24/3, Lê Đình Văn gọi điện hẹn chị Phượng đến quán cà phê Book – Thế Hệ Mới (thuộc thôn Quy Hậy, xã Liên Thủy) để nói chuyện. Tại đây, Văn dọa chị Phượng phải đưa 20 triêu đồng thì sẽ không tung hình ảnh “nhạy cảm” của chị lên mạng Đến khoảng 8h30 ngày 24/3, Lê Đình Văn gọi điện hẹn chị Phượng đến quán cà phê Book – Thế Hệ Mới (thuộc thôn Quy Hậy, xã Liên Thủy) để nói chuyện. Tại đây, Văn dọa chị Phượng phải đưa 20 triêu đồng thì sẽ không tung hình ảnh “nhạy cảm” của chị lên mạng xã hội

Lo sợ ảnh hưởng đến công việc, bản thân và gia đình nên chị Phượng đồng ý đưa tiền cho Văn với điều kiện phải xóa hết ảnh. Khi Văn đang nhận tiền từ nạn nhân thì Công an huyện Lệ Thủy ập vào bắt quả tang.

Lê Đình Văn bị bắt khi đang nhận tiền của chị Phượng

Tại hiện trường, Công an thu giữ 20 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó khoảng 1 tuần, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) – y sĩ tại một Bệnh viện Cần Thơ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, Hiếu thuê trọ ngay sau phòng trọ của chị P.T.T.D. (26 tuổi; ngụ tỉnh Trà Vinh). Trong một lần, Hiếu phát hiện kẽ hỡ có thể nhìn sang phòng tắm của chị D. nên từ cuối tháng 2/2020. Hiếu đã lén chụp hình, quay hình lúc chị D. đang tắm hoặc thay quần áo.

Khi đã có đầy đủ ảnh, clip, Hiếu viết số điện thoại vào giấy ném sang phòng trọ của chị D. yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội. Tiếp đó, Hiếu gửi những hình ảnh nạn nhân đang tắm và thay quần áo sang điện thoại chị D.. Hiếu ra điều kiện, chị D. phải cho hắn quan hệ tình dục thì sẽ xóa ảnh và clip.

Chị D. không đồng ý nên D. đề nghị chuộc hình ảnh và clip với giá 10 triệu đồng. Đến chiều tối ngày 13/3, Hiếu hẹn chị D. đến quán cà phê căng tin Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều). Khi Hiếu nhận 10 triệu thì bị Công an bắt giữ.

Your browser does not support HTML5 video.

Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền

Nga Đỗ (t/h)