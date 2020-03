Bắt gã trai trẻ dụ bé gái 14 tuổi lên ghe nhậu để “làm chuyện người lớn”

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trịnh Ngọc Sang (SN 1988, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) để phục vụ điều tra về hành vi Hiếp dâm người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là em M. (sinh ngày 15/5/2006, ngụ tại huyện Trà Cú).

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 28/2, Thạch Ngọc Sang neo đậu chở mía ở gần nhà máy sản xuất đường thuộc xã Lưu Nghiệp Anh (huyện Trà Cù). Thời điểm trên, cháu M. (14 tuổi) cùng một bạn nữ khác đã chèo lên ghe của Sang ngồi chơi.

Đối tượng Sang tại trụ sở Công an





Đến tối cùng ngày, M. và bạn ngủ lại trên ghe của Sang. Khoảng 21h cùng ngày, Sang chủ động tiến đến gần M. để thực hiện hành vi Trong lúc trò chuyện, Sang nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu M.. Để thực hiện hành vi trên, Sang đã tổ chức uống rượu ngay trên thuyền. Khi thấy cả hai có dấu hiệu say, Sang nhổ neo, đẩy ghe đi ra xe bờ và tiếp tục uống rượu.Đến tối cùng ngày, M. và bạn ngủ lại trên ghe của Sang. Khoảng 21h cùng ngày, Sang chủ động tiến đến gần M. để thực hiện hành vi quan hệ tình dục

Sáng hôm sau, M. cùng bạn được sang đưa vào bờ và tự di chuyển về nhà. Khi về nhà, gia đình thấy có dấu hiệu nghi vấn nên đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng đã triệu tập Sang đến làm việc. Tại trụ sở, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật

Trước đó, vào ngày 25/2, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, pháp danh Thích Phước Hoàng, ngụ tại xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, Đồng Tháo) 6 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Toàn tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, ngày 27/6/2019, bị cáo Toàn cùng đoàn phật tử đến hành hương ở TP Cần Thơ. Đến sáng hôm sau, một bé gái 14 tuổi trong đoàn đến Công an tố cáo Toán dụ dỗ nạn nhân vào nhà nghỉ để hiếp dâm

Được biết, thời điểm gây án Toàn được bổ nhiệm làm trụ trì một chùa ở Đồng Tháp. Sau khi sự việc xảy ra, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Đồng Tháp đã rút quyết định bổ nhiệm với bị cáo.

Your browser does not support HTML5 video.

Lãnh án tù vì khống chế hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Nga Đỗ (t/h)