Hé lộ bí mật động trời của gã trai trẻ vượt hơn 300 km từ Sơn La xuống Hà Nội thuê nhà trọ

Theo từ tờ Người lao động, ngày 31/12, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1989, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Giang bị bắt khi đang ở nhà trọ trên địa bàn quận Đống Đa.

Trước đó vào trưa ngày 29/12, tổ công tác Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà Giang đang thuê ở ngách phố Đặng Tiến. Công an tiến hành rà soát tại tầng 5, 5 thì phát hiện nhiều bầu đất trồng cây. Loại cây Giang trồng là cần sa. Ngoài ra còn phát hiện nhiều cành, lá khô của cây cần sa được đựng trong túi nilong màu đen.

Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra

Ngay lập tức Công an quận Đống Đa bắt giữ Giang và tịch thu tang vật đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Cơ quan Công an xác định, số cần sa này là do Giang tự trồng. Tại trụ sở Công an Giang cũng khai nhận số cành, lá khô trong túi nilong là cần sa được thu hoạch, sấy khô để chuẩn bị bán cho khách.

Theo cơ quan điều tra, tổng khối lượng cần sa được thu giữ gồm 965,27 gram cần sa tươi và 43,26 gram cần sa khô. Giang có một mối hàng riêng để tuồn cần sa thành phẩm ra ngoài sau khi thu hoạch.

Được biết, đối tượng này bắt đầu trồng cần sa từ tháng 7/2019 và đây là mẻ thu hoạch đầu tiên. Nhưng khi Giang đang định giao số hàng cấm này cho khách thì bị Công an quận Đống Đa ập đến bắt tại trận.

Vườn cần sa mini Giang trồng trước khi bị bắt

Ngoài ra, cơ quan Công an còn điều tra được, Giang hay lên mạng xã hội để giao bán cần sa. Khi khách đặt mua thì sẽ thuê người đi vận chuyển. Tại căn nhà đang thuê, Giang đầu tư kỹ lưỡng như hệ thống thông gió, bóng điện, quây bạt, đồng hồ đo nhiệt độ, độ ấm để giúp cần sa phát triển tốt nhất có thể.

Hiện cơ quan Công an quận Đống Đa vẫn đang mở rộng điều tra vụ án này.

