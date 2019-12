Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài cướp tài sản bằng cách... thôi miên

Ngày 29/12, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp vừa bắt giữ thành công nhóm đối tượng người nước ngoài cướp tài sản bằng thủ đoạn... thôi miên.

Cụ thể, chiều ngày 28/12, hai mẹ con bà Đinh Thị T. (SN 1955, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị 3 đối tượng đàn ông người nước ngoài, to cao dùng thuật "thôi miên" rồi lấy đi 40 triệu Việt Nam đồng tại khu vực cầu Truôi (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau đó, nhóm đối tượng này đã lên chiếc xe ô tô con BKS 51G-732.79 chờ sẵn để bỏ trốn về phía nam. Để tránh sự truy đuổi của Công an Thừa Thiên Huế, xe của các đối tượng này đã phóng với tốc độ cao vượt trạm thu phí bắc Hải Vân rồi tiếp tục chạy vào hầm Hải Vân.

Nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị các đối tượng nước ngoài thôi miên cướp tài sản. Ảnh: CAND

Theo báo Công An Nhân Dân, trong hầm Hải Vân, xe ô tô do 3 đối tượng điều khiển đã liên tục chạy vượt quá tốc độ, lấn làn. Thậm chí, xe này còn bất chấp quy định cấm vượt trong hầm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trong hầm thời điểm đó.

Khoảng 17h30 cùng ngày, sau khi nhận tin cấp báo từ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, các cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp cùng bảo vệ hầm đường bộ Hải Vân nhanh chóng triển khai lực lượng để chặn bắt xe BKS 51G-732.79.



Đến 19h10, phát hiện chiếc xe ô tô của nhóm đối tượng xuất hiện tại cửa hầm phía Nam Hải Vân, lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ chặn được chiếc xe và bắt giữ thành công 3 đối tượng.

Tại trụ sở Công an để làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận là người nước ngoài, quốc tịch Iran. Chúng thừa nhận đã "thôi miên" cướp tài sản của mẹ con bà Đinh Thị T. và đang trên đường bỏ trốn vào phía Nam.

Hiện cả 3 đối tượng người nước ngoài và phương tiện ô tô BKS 51G-732.79 đã được Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (TP. Đà Nẵng) bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tiếp tục điều tra làm rõ.

