Bắt giữ `tú bà` chuyên tuyển hotgirl, chân dài tại các trường đại học để bán dâm

Tin tức mới nhất ngày 19/1, báo Người Đưa Tin cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng của phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4), cục Cảnh sát Hình sự (C02 bộ Công an) đã phát hiện một đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức "gái gọi" liên tỉnh, cầm đầu là đối tượng Trần Thị Bình (SN 1986, HKTT tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).



Được biết, dù gia đình ở Ninh Bình, thế nhưng Trần Thị Bình lại sinh sống ở Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo như hồ sơ, trước đây Bình kinh doanh ăn uống và quán karaoke. Do có thú chơi cờ bạc, Bình nợ nần chồng chất khoảng 1 tỷ đồng, hiện tại đã ly dị chồng.

Ngay cả bản thân Bình cũng thuộc hàng hotgirl, có ngoại hình gợi cảm, cuốn hút...

Báo Dân Trí thông tin, khi ở khu vực thị xã Bỉm Sơn, Bình núp dưới cái bóng làm nghề nail (làm đẹp móng chân tay) để thỉnh thoảng bán dâm cho những khách có nhu cầu. Một thời gian dài đi khách, Bình gom được số của nhiều đàn ông nên đã lập ra đường dây bán dâm liên tỉnh. Sau đó, Bình tìm đến các gái bán dâm và các nữ sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng để “chiêu mộ” vào đội ngũ của mình.





Các chân dài của “tú bà” Bình đều có ngoại hình nóng bỏng , hấp dẫn, lại thích ăn chơi đua đòi… Ngay cả bản thân Bình cũng thuộc hàng hotgirl, có ngoại hình gợi cảm, cuốn hút... Chính vì lấy cái mác “sinh viên bán dâm ”, Bình thường hét giá cao hơn so với các đường dây mại dâm khác. Trung bình, giá mỗi lần "tàu nhanh", khách sẽ phải trả cho Bình khoảng 6 – 8 triệu đồng. Tùy vào yêu cầu của khách, Bình sẽ chọn "đào" cho phù hợp.

“Tú bà” thường tuyển gái bán dâm ở khu vực Thanh Hóa và một số địa bàn lân cận. Nếu khách có nhu cầu ở xa, Bình sẽ điều “đào” tới đó, nhưng tất nhiên mức giá cũng sẽ đẩy lên cao hơn.



Qua thời gian theo dõi và nắm bắt các thông tin cũng như tài liệu liên quan đến đường dây môi giới mại dâm của Bình, cục Cảnh sát Hình sự đã lên phương án triệt phá đường dây này. Khi biết Bình sẽ tổ chức môi giới mại dâm cho 3 đôi nam – nữ tại một khách sạn ở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), lực lượng Phòng 4 C02 đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của khách sạn này.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện Bình đang ở phòng 505 của khách sạn để đợi gái bán dâm "hành sự" xong thì sẽ thanh toán tiền cho 3 cô gái trên.

Báo Người Lao Động thông tin, sau khi bị bắt giữ Bình đã thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 3 đôi nam nữ trên với giá thu của "khách" là 8 triệu đồng/1 lượt. Bình dự định, khi vụ việc xong xuôi sẽ trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng, số còn lại 9 triệu đồng Bình sẽ giữ lấy hưởng lợi.



Tại cơ quan điều tra, Bình cho biết, lúc đầu thỏa thuận với khách làng chơi là 6 triệu đồng/gái bán dâm/lượt với điều kiện phải là sinh viên. Tuy nhiên, đến sáng ngày 29/12, gái bán dâm (là sinh viên) trong đường dây của Bình không chịu ra Hà Nội nên buộc Bình phải tìm 3 "đào" khác ngoài Hà Nội, nâng mức giá lên 8 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi khách



Hiện tại, vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Your browser does not support HTML5 video.



Thùy Nguyễn (t/h)