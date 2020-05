Bắt kẻ bịt mặt, dùng dao chọc tiết lợn cướp tiền, vàng của chủ tiệm quần áo giữa ban ngày

Chiều ngày 17/5, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang ) nhận được đơn trình báo về việc chị Thân Thị N. (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang) – chủ cửa hàng quần áo trên đường Thân Nhân Trung (phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang) bị khống chế, cướp tài sản.

Theo chị N. kể lại, khi đó chị đang đứng ở cửa hàng thì một nam giới bịt kín mặt, dùng đao đe ạo, khống chế rồi cướp đi sợi dây chuyền trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, kẻ này còn giật túi xác bên trong có gần 10 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được đơn trình báo, Công an TP Bắc Giang đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh ở khu vực đó để khoanh vùng nghi phạm. Cơ quan điều tra xác định, kẻ gây án là nam gới, đi xe máy mang nhãn hiệu Honda Dream.

Tú Anh chỉ địa điểm vứt tang vật

Cơ quan điều tra nhận định, sau khi uy hiếp, cưới tài sản của chị N., đối tượng này đã phóng xe chạy ra khu vực bờ đê sông Thương (đoạn tiếp giáp giữa phường Trần Phún và phường Thọ Xương). Đến đêm ngày 17/5, Công an rà soát, phát hiện và thu giữ chiếc xe máy được cho là phương tiện hung thủ dùng để di chuyển khi gây án.

Đến khoảng 10h ngày 18/5, Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Tú Anh khi đang lần trốn ở huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). Cơ quan điều tra đã di lý Tú Anh về Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại trụ sở Công an, Tú Anh khai, hơn 1 năm trở lại đây không có công ăn việc làm, tối ngày vùi đầu vào chơi bời, đàn đúm với bạn xấu nên nghiện ma túy, nghiện cờ bạc. Khi thiếu tiền ăn tiêu và trả nợ thì nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác.

Vì nhiều lần mua quần áo tại cửa hàng chị N. nên Tú Anh biết chị đeo nhiều vàng bạc, trên người lúc nào cũng sẵn tiền mặt. Thêm nữa, vị trí cửa hàng của chị N. vắng vẻ nên dễ dàng ra tay.

Sau khi xác định được “con mồi”, Tú Anh cầm dao chọc tiết lợn đến cửa hàng uy hiếp cướp vàng, tiền của nạn nhân. Sau đó, chạy xe lên đê sông Thương phi tang khẩu trang, quần áo mưa và mũ bảo hiểm. Sợi dây chuyền cướp được, Tú Anh mang đi bán được hơn 22 triệu đồng.

Có tiền trong tay, đối tượng này chạy trốn sang Bắc Ninh và bị bắt giữ. Hiện tại, Công an TP Bắc Giang đã thu giữu được sợi dây chuyền cùng các tang vật liên quan.

