Chân dung kẻ cầm đầu băng cướp chuyên dàn cảnh tấn công người đi chùa

Sau nhiều ngày truy bắt, công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã bắt được kẻ cầm đầu băng cướp chuyên dàn cảnh tấn công người đi chùa để cướp tài sản.

Sáng 1/3, Giám đốc Công an tỉnh An Giang , Thiếu tướng Bùi Bé Tư cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên đã bắt được kẻ cầm đầu băng cướp chuyên dàn cảnh tấn công người đi chùa để cướp tài sản. Đối tượng tên Nguyễn Văn Đực (19 tuổi, trú ấp Châu Giang, xã Châu Phong, tx. Tân Châu, tỉnh An Giang). Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự Cướp giật tài sản , Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Một kẻ trong băng cướp cầm gạch tấn công

Vào ngày 23/2, anh Huỳnh Công H. (41 tuổi, trú huyện Tịnh Biên) cùng nhóm bạn tới chùa Lầu thăm viếng, đi cùng có chị Nguyễn Thị Tuyến N. (34 tuổi). Nhóm anh H. đang di chuyển trong chùa để tham quan, cúng viếng thì bị một nhóm khoảng 10 người vây quanh gồm cả nam lẫn nữ.

Chị N. bất ngờ bị một đối tượng xô đẩy rồi giật dây chuyền làm bằng vàng trắng trên cổ (trị giá khoảng 7 chỉ); do nghi ngờ người phụ nữ đứng bên cạnh ra tay nên chị N. đã nắm cổ áo đòi trả lại dây chuyền. Người phụ nữ này nói rằng mình không lấy của chị N. nên cả hai đã cự cãi lớn tiếng.

Anh H. thấy vậy thì lại gần xem tình hình, bất ngờ bị một thanh niên cầm gạch ném trúng đầu, gây thương tích. Chị N. trong lúc hỗn loạn cũng bị nhóm người tấn công. Sau khi gây án, nhóm người trên nhanh chóng bỏ đi khỏi hiện trường.

Băng cướp rất hung hãn

Toàn bộ sự việc được một số người dân chứng kiến quay lại, đăng tải lên mạng xã hội . Sau đó, nhóm anh H. tới Bệnh viện sơ cứu, kiểm tra; anh H. phải khâu 7 mũi, chị N. phải khâu 8 mũi và bầm mắt trái. Hai người cũng đã tới Công an huyện Tịnh Biên trình báo, lấy lời khai và được đưa đi gám định thương tích.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tiếng của 7 người trong nhóm gây ra vụ việc, hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt. Được biết, nhóm người tấn công du khách ở chùa Lầu là băng cướp giật chuyên nghiệp khoảng 10-12 người, thường gây án tại các lễ hội.



