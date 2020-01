Có 6 tiền án, người đàn ông U60 vẫn ‘hành nghề’ đánh thuốc mê, cướp tài sản trên xe khách

Liên quan đến vụ đánh thuốc mê cướp tài sản trên xe khách theo hướng đi Dầu Giây (Đồng Nai) đến Đà Lạt (Lâm Đồng), gã đàn ông U60 Lê Văn Bắc đã bị Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt khẩn cấp.

Tin tức mới nhất ngày 20/1, báo Người Lao Động thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị sau khi tiếp nhận thông tin lập chuyên án đấu tranh đã đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Bắc (63 tuổi, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế).

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Người Lao Động.



Được biết, đối tượng này có liên quan đến vụ đánh thuốc mê cướp tài sản trên xe khách hướng từ Dầu Giây (Đồng Nai) đi Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sau khi khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật bao gồm thuốc ngủ seduxen, tiền, ví tiền, dây chuyền vàng và nhẫn vàng.



Tang vật được thu giữ.

Tại cơ quan công an, Bắc khai nhận, trước đó đối tượng có mua vé xe Phương Trang từ bến xe Miền Đông từ TP HCM đi TP Đà Lạt vào tối 9/12. Trên chuyến xe, thấy ông Thành là hành khách đi cùng mình có đeo một nhẫn vàng to đối tượng liền nổi lòng tham.

Sau đó, Bắc âm thầm nghiền 4 viên thuốc ngủ, cho vào lon nước yến để nạn nhân uống. Tiếp đến, Bắc lấy trộm nhẫn rồi lại từ bến xe Đà Lạt bắt xe lại bến xe miền Đông.



Đối tượng Lê Văn Bắc.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Bắc từng có 6 tiền sự gồm trộm cắp, cướp giật. Đối tượng từng đi tù 12 năm từ năm 19 tuổi. Do đó, Bắc có rất nhiều "tuyệt chiêu" để qua mặt công an.



Thùy Nguyễn (t/h)