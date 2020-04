Bắt kẻ giết người núp bóng doanh nhân thành đạt trốn truy nã suốt 19 năm

Theo cơ quan điều tra, 20 năm trước, Bảo trốn khỏi trại giam Xuân Lộc. Thời điểm đó hắn đang thụ án tù chung thân về tội Giết người và Sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cùng với công tác truy tìm tội phạm, rà soát địa bàn, tối ngày 26/4, các trinh sát ập vào nhà kẻ trốn truy nã núp bóng doanh nhân thành đạt để bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của vợ con, người thân. Đối tượng Bảo bị áp giải về trụ sở Công an TP Sóc Trăng. Tại đây, Bảo khai bị kết án tù chung thân vào tháng 4/1996. Đến ngày 26/1/2001, khi lao động tại Trại giam Xuân Lộc thì bỏ trốn đến tỉnh Sóc Trăng cho đến khi bị bắt.

Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Bảo trốn lệnh truy nã suốt 19 năm trời

Từ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, Bảo xây dựng cơ ngơi thành Công ty TNHH Thiên Phú đặt tại số 466 đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng. Công ty của Bảo chuyên kinh doanh đá hoa cương và trần thạch cao.

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình cũng bắt giữ một đối tượng trốn truy nã suốt 19 năm. Danh tính là Vũ Thị Thanh (SN 1969, ngụ thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Sau đó, Thanh đi Lạng Sơn mua hoa quả đem về chợ Long Biên (Hà Nội) buôn bán. Thanh quen một người phụ nữ ở Lạng Sơn và móc nối với người này mua tiền giả nhiều lần với tổng số tiền giả mua được là 9.650.000 đồng.

Số tiền này Thanh mang về Hà Nội cùng chồng và 3 người khác đưa đi lưu hành ở nhiều địa phương khác nhau. Khi bị Công an phát hiện, Thanh bỏ trốn lên biên giới giáp Trung Quốc. Chồng Thanh và 3 người còn lại đã bị bắt và truy tố.

