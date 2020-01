Bắt giữ nghi phạm vụ cháy nhà 5 người chết ở TP.HCM: Ở ngay sát vách, mua không được liền đốt nhà

Tin tức mới nhất ngày 23/1 (tức 29 Tết Canh Tý), tờ Zing.vn dẫn lại một nguồn tin xác nhận Công an TP.HCM đã bắt được nghi can gây ra vụ cháy nhà 5 người chết ở TP.HCM xảy ra vào ngày 21/1 vừa qua.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi, là hàng xóm của nạn nhân). Nhà Phước ở ngay sát vách nhà nạn nhân, bước đầu đối tượng cũng thừa nhận hành vi phóng hỏa gây ra vụ việc thương tâm.



Đối tượng Nguyễn Hữu Phước.

Báo Công Lý thông tin, Phước cho biết nguyên nhân khiến đối tượng đốt nhà hàng xóm là do muốn mua nhà nhưng nạn nhân không bán. Do đó, sáng 21/1, Phước đã dùng xăng tẩm vào nùi giẻ, sau đó đứng bên nhà mình châm lửa, ném sang 4 chiếc xe máy của nhà bà Huệ - nạn nhân - đang dựng trước nhà. Đối tượng cho biết, mục đích của mình chỉ là muốn hù dọa bà Huệ, nhưng không ngờ lửa đã lan ra, cháy lớn khiến cả gia đình

Như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin trước đó, khoảng 3h30 phút sáng 21/1 (tức 27 tháng Chạp Tết Âm lịch), trong con hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, TP.HCM xảy ra vụ cháy nhà thương tâm khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng.Được biết căn nhà bị cháy khá tồi tàn, chỉ rộng khoảng 30m2 được ngăn đôi làm 2 phòng cho 7 người ở. May mắn trước ngày xảy ra vụ cháy, hai đứa cháu nội của gia đình đã được gửi về quê ngoại ăn Tết nên thoát nạn.

Đại tá Trang Viết Thanh trả lời báo chí.

Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 cho biết, lực lượng chữa cháy của quận nhận được tin báo lúc 4h6 phút rồi nhanh chóng đã có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên nơi xảy ra cháy trong 1 con hẻm sâu, lực lượng phải đưa các thiết bị chữa cháy vào sâu 400m mới tiếp cận được khu vực cháy. Mất khoảng 20 phú ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Các nạn nhân bao gồm người mẹ già Lê Thị Huệ (hay gọi là bà Năm cây me, SN 1950), 2 người con trai là Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), người con gái là Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976) và cô con dâu là Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Video: MINH HÒA