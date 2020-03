Mâu thuẫn lúc vào chòi xin điếu thuốc lào, nam thanh niên đâm người phụ nữ 8x chết tức tưởi

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sau 15 ngày tích cực điều truy tìm hung thủ Công an đã bắt được Sùng Văn Cợ (SN 1994, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin trước đó có được, khoảng 8h30 ngày 4/3, người dân đi nương phát hiện chị Sung Thị Xua (SN 1980, trú tại bản Chim) tử vong tại chòi chăn lợi của gia đình . Kiểm tra phát hiện trên người chị Xua có nhiều thương tích nghi bị sát hại.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an huyện Mường Lát. Đơn vị vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân bị sát hại. Tuy nhiên, hiện trường là nơi vắng vẻ, ít người qua lại và gần biên giới Việt – Lào nên công tác truy tìm hung thủ khó khăn hơn.

Sung Văn Cợ tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, sau khi sàng lọc các đối tượng đáng nghi, Công an phát hiện Sung Văn Cợ có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất. Qua đấu tranh, Sung Văn Cợ khai nhận, chiều 3/3 đi bộ lên núi Pó Chính (thuộc bản Chim) để bẫy thú.

Trong lúc đặt bẫy, Cợ đi vào chòi nhà chị Xua để xin hút nhờ điếu thuốc lào. Tại đây, Cợ và chị Xua xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, đối tượng này dung dao đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong.

Về phần nạn nhân, sau khi thực hiện công tác khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Gia đình nạn nhân cho rằng, phải xử lý hung thủ nghiêm theo quy định của Pháp luật

Hiện tại, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Sùng Văn Cợ để điều tra về hành vi giết người và tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.

