Chân dung 2 nam thanh niên đưa thiếu nữ vào nhà nghỉ cưỡng hiếp sau cuộc nhậu

Sáng ngày 7/4, Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định ) ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thành Tín và Võ Văn Toàn (23 tuổi, trú tại huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi Hiếp dâm theo quy định Pháp luật

Cả nhóm ăn uống, nhậu nhẹt đến khuya ngày 2/4 thì tàn cuộc, mỗi người phân tán một nơi. Khoảng 1h ngày 3/4, một bạn nữ trong nhóm cảm thấy mình đã say không tự về nhà được nên đã nhờ Tín và Toàn chở về.

Thấy bạn nữ say rượu, không còn tỉnh táo nên hai đối tượng này đã nảy sinh ý đồ đen tối. Sau khi nháy mắt nhau “hợp tác” thực hiện ý đồ đen tối, Tín và Toàn chở bạn nữ đến nhà nghỉ ở thị trấn Ngô Mây. Tại đây, chúng thay nhau cưỡng bức nạn nhân

Tín (áo đỏ) và Toàn tại cơ quan điều tra



Đến gần sáng nạn nhân tỉnh dậy chống chế, kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh, chủ nhà ở dưới chạy lên kiểm tra thì phát hiện sự việc. Quá sợ hãi, Tín và Toàn ngay lập tức bỏ chạy.

Sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Sau khi lấy lời khai của bị hại, chủ nhà nghỉ, trích xuất camera an ninh thì Công an ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng trên để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 31/3, Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phương Nam (SN 2001, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra, mùng 1 Tết Canh Tý 2020, em .T.T.N. (SN 2001) cùng nhóm bạn cùng lớp cấp 3, trong đó có Nguyễn Văn Phương Nam, tổ chức họp lớp đầu năm tại nhà một người bạn tên Nguyễn Văn Xuân (cùng trú tại thị trấn Thạnh Mỹ). Do uống nhiều rượu bia nên N. say được bạn đưa vào phòng nghỉ. Còn một nhóm bạn khác tiếp tục đến nhà một người khác để chơi.

Lúc này, Nguyên Văn Phương Nam không thấy bạn nữ nên quay lại nhà Xuân để tìm. Thấy N. đang ngủ say, không có ai nên Nam đã lao vào hiếp dâm bạn. Do quá say nên N. không biết gì.