Bắt khẩn cấp 3 đối tượng ở Nam Định thu phí hỏa táng kiểu Đường Nhuệ

Theo tin từ Người lao động, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệt phá chuyên án 420C, tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ thu phí dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Hữu Quang (tức Quang "con"; SN 1997, ngụ xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản); Trần Xuân Hà (tức Hà "sắc"; SN 1973, ngụ số 15/16 đường Kênh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Bùi Hải Quang (tức Quang "Hà"; SN 1978, ngụ số 512 đường Giải Phóng, TP Nam Định).

Theo Người lao động, Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) trong quá trình quản lý Đài hỏa táng Thanh Bình đã lý hợp đồng độc quyền với Công ty Trường Dương (địa chỉ tại 496, đường Giải Phóng, TP Nam Định).

Công viên nghĩa trang Thanh Bình

Sau khi ký hợp đồng với Công ty Hoàng Long, Công ty Trường Dương thông báo với các cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định để thông báo và đề nghị các cơ sở kinh doanh nhận dịch vụ hỏa táng thì thông báo cho Công ty Trường Dương với thỏa thuận thu 10,5 triệu đồng mỗi ca. Trong đó, 5,5 triệu đồng là tiền hỏa táng (chênh cao hơn 1,2 triệu đồng/ca so với giá hợp đồng Trường Dương đã ký với Hoàng Long có giá là 4,3 triệu đồng/ca, có điều khoản không được tự ý nâng giá), còn lại là tiền dịch vụ xe tang, nhang đèn.

Từ tháng 11/2019, Quang, Hà và Hải Quang cùng một số người xuống địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu và có hành vi đe dọa một số cơ sở tang lễ. Sau đó, gặp trực tiếp yêu cầu các cơ sở này khi nhận được các ca hỏa táng phải báo cáo cho nhóm này biết, mỗi ca phải nộp 500.000 đồng. Theo kết quả bước đầu, nhóm này đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 bị hại.

Theo ông Giao, công ty có ký hợp đồng độc quyền với Công ty Trường Dương để nhận dịch vụ các ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Theo nội dung hợp đồng ký kết, khi các ca hỏa táng làm dịch vụ thông qua Công ty Trường Dương chỉ mất 4,3 triệu đồng tiền phí hỏa táng, tuy nhiên thực tế Công ty Trường Dương vẫn thu 5,5 triệu đồng/ca.

