Bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến vụ sập tường công trình ở Đồng Nai

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ sập tường công trình xảy ra tại KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) chiều 14/5 khiến 10 người tử vong, báo Người Lao Động dẫn lại lời Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng.

Cụ thể, theo Đại tá Nguyễn Văn Kim, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng là ông Hà Duy Hải - Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga cùng 3 người khác cùng là nhân viên của công ty này. Được biết, Công ty TNHH Hà Hải Nga chính là đơn vị nhà thầu thi công công trình xây dựng Nhà máy Công ty AV Healthcare.

Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa.... Diện tích thuê tại KCN Giang Điền là 21.120m2. Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng trong quá trình xây nhà máy.

Liên quan đến vụ việc, tờ Kiến Thức dẫn lại thông tin bên Công ty TNHH Hà Hải Nga cho biết, trong số các nạn nhân của vụ sập tường công trình thì có cả người thuê bên ngoài và người của công ty. Công ty khẳng định, luôn giám sát chặt chẽ quá trình thi công công trình, bức tường bị đổ sập được xây dựng đúng với tiêu chuẩn là tường 200mm và cột là 400mm.

Tuy nhiên, khi hỏi nguyên nhân dẫn đến vụ sập tường nghiêm trọng, đại diện Công ty TNHH Hà Hải Nga từ chối trả lời rõ ràng và cho biết, thời điểm trước lúc xảy ra vụ việc khu vực đang thi công xuất hiện 1 con gió lốc khá mạnh?

trong ngày 15/5 và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai về phương án giải quyết, xử lý vụ việc. Sáng 15/5, lực lượng nhiều phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Xây dựng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu bê tông nhằm phục vụ công tác điều tra. Dự kiến, đoàn công tác của Bộ Xây dựng và Bộ Lao động Thương binh và xã hội sẽ đến hiện trường kiểm tra vụ việcvà làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai về phương án giải quyết, xử lý vụ việc.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vào khoảng 14h15 chiều 14/5, tại công trình xây dựng nhà máy của công ty AV Healthcare thuộc khu công nghiệp Giang Điền đã xảy ra vụ sập tường, vùi lấp hàng chục người.

Đến thời điểm hiện tại đã xác định được 10 nạn nhân tử vong liên quan đến sự việc, trong đó có 8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện. Ngoài ra, theo nguồn tin của báo Vietnamnet , hiện có 17 người khác đang được cấp cứu tại các bệnh viện.



Video vụ việc.

Thùy Nguyễn (t/h)