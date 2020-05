Bắt khẩn cấp đối tượng liên quan vụ thi thể biến dạng trong ô tô cháy rụi

Công an vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà để điều tra vụ thi thể biến dạng trong ô tô cháy rụi.

Chiều 10/5, theo VOV , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đỗ Ngọc Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng ) để điều tra về vụ thi thể biến dạng trong ô tô cháy rụi. Nguyên do ông Minh bị bắt là bởi chiếc xe ô tô bán tải bị cháy rụi BKS 51C-715.XX là do ông Minh sở hữu.





Hiện trường phát hiện chiếc xe ô tô cháy rụi

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm phát hiện xe ô tô cháy rụi, người nhà ông Minh cùng lãnh đạo UBND xã Liên Hà đã nhiều lần gọi điện vào số di động cá nhân của ông Minh không liên lạc được. Khi người nhà tới hiện trường đã nhận ra đồng hồ cùng chùm chìa khóa trong xe là của ông Minh, khẳng định xe ô tô này được ông Minh thường xuyên sử dụng, hay đi từ từ xã Liên Hà sang huyện Đắk G’Long làm vườn vào cuối tuần. Do đó thi thể đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình ông để mai táng.

Người dân hiếu kì theo dõi vụ khám xét nhà ông Minh

Tuy nhiên, sau đó Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện ông Minh vẫn còn sống, đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước nên đã tới bắt giữ, di lý đến hiện trường vụ cháy xe (đoạn quốc lộ 28, xã Đắk Som), sau đó được đưa về nhà tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Cơ quan chức năng cũng khám xét nhà của ông Minh tại địa chỉ trên, sự việc thu hút hàng trăm người dân theo dõi, khiến nhiều công an, dân quân tự vệ đã được huy động tới để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Infonet, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trên xe ô tô. Dự kiến trong ngày mai 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra ban đầu cho cơ quan báo chí.

Trước đó, khoảng 7h ngày 4/5, người dân đi trên quốc lộ 28 đoạn qua thôn Bon B'nơr thì phát hiện xe bán tải bị cháy trơ khung. Phần đầu chiếc xe bán tải nằm sát mép đường bên phải, toàn bộ các thiết bị máy móc bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn.

Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện bên trong xe có một thi thể bị cháy đen, biến dạng nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương. Theo người dân, chiếc xe di chuyển trên quốc lộ 28 hướng Đắk Nông đi Lâm Đồng. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi.

