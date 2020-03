Bắt luật sư ở Thanh Hóa cùng bạn bè mở tiệc ma túy tại nhà riêng

Theo tin báo của quần chúng nhân dân, Công an ập vào căn nhà ở phường Đồng Vệ, TP Thanh Hóa thì phát hiện luật sư Công và 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tin từ Zing .vn, ngày 18/3, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa ) đã ra lệnh tạm giữ đối với Trương Văn Công (36 tuổi) cùng các đối tượng khác là: Nguyễn Thị Thanh (25 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (27 tuổi, cùng trú Thanh Hóa) và Vũ Thị Điệp (25 tuổi, trú Ninh Bình). Những đối tượng này bị bắt để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số đó đã có 3 đối tượng được cho về nhà.

Công an TP Thanh Hóa cho biết, khoảng 5h ngày 17/3, người dân sống ở khu chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) trình báo sự việc phát hiện tiếng nhạc lớn phát ra từ một căn hộ trong khu chung cư gây mất trật tự.

Công an phường Đồng Vệ nhận được tin báo đã cử điều tra viên xuống khu chung cư Đông Phát tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà bị báo cáo. Qua kiểm tra phát hiện chủ nhà là Trương Văn Công. Tại đây, còn phát hiện hiện thêm 6 đối tượng khác (2 nam, 4 nữ) có hiểu hiện phê ma túy.

Tại hiện trường, Công an phường Đồng Vệ còn thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ketamine, 1 loa mini và nửa viên thuốc lắc màu xanh. Cơ quan chức năng đưa các đối tượng này về trụ sở làm việc. Qua test nhanh phát hiện, cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Công an phường Đồng Vệ lập tức trình báo sự việc lên Công an TP Thanh Hóa. Đơn vị vào cuộc cùng xác minh danh tính các đối tượng. Trong đó phát hiện, đối tượng Trương Văn Công làm nghề luật sư. Trước khi bị bắt, Công là trường văn phòng luật sư. Đồng thời là thành viên đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vẫn đang lấy lời khai, làm rõ các tình tiết trong vụ án để xét xử theo đúng quy định của Pháp luật

