Bất lực khi bị cự tuyệt hàn gắn tình cảm, chồng vung chém vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Ngày 26/2, Công an huyện Lộc Bình đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Lộc Văn Đội (SN 1985, trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình nên chị Triệu Thị X. (SN 1987, vợ Đội) quyết định ly thân rồi chuyển về nhà chị gái để sinh sống. Tuy nhiên, đối tượng Đội không chấp nhận việc này.



Đội đã nhiều lần đến níu kéo tình cảm với vợ. Đội nhiều lần khuyên giải, nhờ mọi người nói hộ nhưng chị X. vẫn cự tuyệt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Đội cầm theo chai thuốc sâu đến gặp chị X. với ý định khuyên giải, nếu không được sẽ Đội đã nhiều lần đến níu kéo tình cảm với vợ. Đội nhiều lần khuyên giải, nhờ mọi người nói hộ nhưng chị X. vẫn cự tuyệt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Đội cầm theo chai thuốc sâu đến gặp chị X. với ý định khuyên giải, nếu không được sẽ tự tử

Đội tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, chị X. vẫn nhất quyết không chịu quay về. Trong lúc bất lực vì vợ từ chối, Đội nhìn thấy con dao nhọn ở đống củi, Đội đã lấy con dao chém liên tiếp vào người chị X..

Gây án xong, Đội lôi chai thuốc sâu thủ sẵn trong người ra uống và lao đồng vào tường để tự tử nhưng đã bị hàng xóm láng giềng can ngăn, đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Cùng thời điểm, người dân cũng đưa chị X. đi cấp cứu. Hiện chị X. đã qua cơn nguy kịch.

Cùng ngày, Công an huyện Bình Lộc nhận được tin báo án của quần chúng nhân dân nên đã vào cuộc điều tra. Sau khi Lộc hồi phục, Công an đã đưa nghi can về trụ sở để phục vụ điều tra.

Hiện Công an vẫn đang làm rõ một số tình tiết trong vụ án này và đợt kết quả giám định thương tật của nạn nhân

