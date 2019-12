Bật mí cách ăn thanh long tốt cho tim, đẩy lùi bệnh tiểu đường

Trung bình, một quả thanh long chứa khoảng 60 calo, 60 mg natri, 8 g đường, 2 g chất béo không bão hòa và 2 g protein. Theo Lifehack, thanh long còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất có lợi cho Sức Khỏe như vitamin C, B1, B2 và B3, sắt, canxi, phốt pho.

Thực tế, cứ 100g thanh long có thể cung cấp 21 mg vitamin C (tương đương 34% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày), 3g chất xơ (tương đương 12% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày).



Chứa dồi dào lượng chất dinh dưỡng, thanh long mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu được tiêu thụ thường xuyên.



Chứa dồi dào lượng chất dinh dưỡng, thanh long mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu được tiêu thụ thường xuyên.

Phòng chống ung thư: Theo Medical Daily, không chỉ có lượng vitamin C dồi dào, thanh long còn chứa carotene - dưỡng chất có khả năng chống ung thư và giảm các khối u hiệu quả. Ngoài ra, thanh long đỏ chứa lycopene cũng được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.



Cải thiện sức khỏe tim: Ăn thanh long giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Các hạt thanh long chứa nhiều axit béo omega cải thiện chức năng tim mạch.



Cải thiện hệ thống miễn dịch: Thanh long rất giàu flavonoid và chất chống oxy hóa cùng nhiều vitamin C, rất tốt cho miễn dịch.

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột: Trong thanh long có nhiều prebiotic có thể cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn tốt trong ruột.



Điều trị mụn: Giàu vitamin C, thanh long được coi là loại thuốc tự nhiên giúp điều trị mụn trứng cá . Rất đơn giản, chỉ cần nghiền nát thanh long rồi bôi vào nốt mụn 10 phút, sau đó rửa sạch với nước, mỗi ngày làm 2 lần.

Hỗn hợp thanh long với dưa chuột và mật ong có thể làm dịu da bị cháy nắng.

Giảm dấu hiệu lão hóa: Thanh long chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giảm tác dụng của các gốc tự do gây tổn hại tế bào trong cơ thể, từ đó giúp làn da căng mịn, trẻ trung. Để giảm lão hóa da, có thể áp dụng mặt nạ thanh long kết hợp với mật ong.



Điều trị cháy nắng: Hỗn hợp thanh long với dưa chuột và mật ong có thể làm dịu da bị cháy nắng. Nguyên nhân đến từ lượng vitamin B3 trong thanh long, có tác dụng dưỡng ẩm da, giải phóng nhiệt ở các khu vực da bị ảnh hưởng.



Ăn thanh long đúng cách, tốt cho sức khỏe: Chỉ tiêu thụ thanh long đã chín khi vỏ đã chuyển sang màu đỏ tươi. Có thể bổ ra, bỏ vỏ rồi thưởng thức trực tiếp hoặc xay thành sinh tố, thêm vào món salad hoặc kết hợp với sữa chua. Có thể cắt ruột thanh long thành các miếng hình vuông nhỏ để ngon mắt, ngon miệng hơn.



Your browser does not support HTML5 video.

Công dụng của Nước Ép Bầu đối với bệnh nhân tiểu đường. Nguồn: Check Sức Khỏe