Bật mí cách chế biến các món ngon từ bánh chưng sau Tết

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách thực hiện:



Cắt bánh thành miếng nhỏ, dùng thìa dầm miếng bánh ra cho nát rồi trộn lẫn cả nhân với vỏ.



Bắc chảo lên, bật bếp; cho thêm 1 ít dầu ăn đun nóng. Đến khi dầu sôi cho bánh chưng đã dầm nát vào chảo, dùng thìa đánh thành hình tròn mỏng.



Khi rán được vài phút, tiếp tục dùng thìa ấn đều mặt bánh để phần mặt bánh liền nhau và láng mịn hơn.



Khi mặt bánh vàng thì lật lại và làm tương tự như trên.



Khi bánh chín vàng giòn, gắp cho ráo dầu rồi cho ra đĩa, dùng nóng với củ cải muối, dưa góp hoặc giò chả.



Chuẩn bị nguyên liệu:



1 cái bánh chưng, cắt miếng vừa ăn

3 muỗng súp tương ớt

2 quả ớt hiểm băm nhỏ

2 muỗng súp nước cốt me

4 muỗng cà phê đường cát trắng

3 muỗng súp tôm khô (ngâm mềm, giã nát)

1 muỗng súp nước mắm chấm ngon

Hành tỏi băm, tiêu, dầu ăn và hạt nêm



Cách thực hiện:



Cho chảo chống dính lên bếp, đun nóng dầu, cho miếng bánh chưng vào chiên vàng 2 mặt thì gắp ra đĩa.



Cho luôn hành tỏi băm vào phần dầu trên chảo, phi thơm thì cho tôm khô vào đảo đều, xào thơm.

Tiếp đến cho nước cốt me, tương ớt và ớt vào xào chung. Khi có mùi thơm thì thêm đường, nước mắm, hạt nêm đảo qua rồi tắt bếp.



Rưới đều nước sốt lên đĩa bánh chưng rồi dùng nóng. Có thể ăn kèm cùng dưa hành, dưa góp hoặc củ kiệu chua.



Chuẩn bị nguyên liệu:



1 cái bánh chưng

1 củ khoai lang vàng

150ml nước cốt dừa

50ml nước lọc

50g lạc

20g đường

10g bột năng

Hành lá, gia vị



Cách thực hiện:



Cho ít dầu vào chảo, đun rôi thì cho nửa bát hành lá thái nhỏ vào làm mỡ hành.



Khoai cạo sạch vỏ, thái nhỏ cho vào nồi luộc chín rồi vớt ra rổ để cho ráo nước. Sau đó, trộn khoai với ½ thìa cà phê muối, ½ thìa cà phê đường và 1 thìa cà phê mỡ hành, dùng tay bóp cho khoai nát và ngấm đều gia vị.



Cho lạc vào rang chín, bóc vỏ rồi giã nhỏ. Bánh chưng thái lát, hấp cách thủy cho mềm lại rồi cho vào túi nilon, bọc khăn sạch bên ngoài.



Tiếp đến, nhồi bánh như đang nhồi bột bánh mì cho đến khi nào bánh quyện thành một khối mịn dẻo là được.



Cho bánh chưng lên trên tấm nilon sạch, xếp thành hình chữ nhật, cho khoai lên trên bánh, cuộn bánh kín lại.



Rán bánh ngập dầu, khi vàng và giòn thì đặt lên giấy thấm dầu. Lấy kéo cắt thành khối vuông nhỏ, rưới nước cốt, mỡ hành và lạc rang nhỏ lên mặt bánh.



Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách thực hiện:



Tách phần nhân thịt và phần vỏ bánh ra ở riêng. Phần vỏ bánh: Đập 1 quả trứng gà và thêm hành lá vào trộn đều.



Cho chảo chống dính lên bếp, thêm ít dầu rồi đun nóng. Tiếp đến, cho phần vỏ bánh đã trộn trứng vào, dàn đều rồi chiên khoảng 2 phút với lửa nhỏ. Cho thêm phần nhân bánh, pho mát và các loại rau củ vào chiên chung.



Khoét 1 lỗ tròn ở giữa hỗn hợp, đập quả trứng gà còn lại vào chỗ đó rồi đậy kín chảo, tiếp tục chiên lửa thấp đến khi bánh vàng giòn, chín đều là được.

Cho pizza bánh chưng cho ra đĩa, rắc thêm chút hành lá lên trên là có thể thưởng thức.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách gói bánh Chưng đẹp, vuông không cần khuôn trưng tết. Nguồn: Mẹo vặt 365.