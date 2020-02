Bật mí vài mẹo hay ho giúp phòng tắm nhà bạn luôn thơm tho trong tiết trời nồm ẩm

Vào những ngày thời tiết nồm, phòng tắm nếu không được lau dọn, vệ sinh sạch sẽ rất dễ ẩm mốc, gây mùi khó chịu và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Dưới đây, Báo SKCĐ xin gợi ý đến quý độc giả một vài mẹo nhỏ, giúp khu vực vệ sinh nhà bạn sáng bóng, thơm tho.





Gạch lát phòng tắm

Gạch phòng tắm là nơi dễ tích tụ nhiều bụi bẩn nhất, vì vậy bạn nên chú ý làm sạch thường xuyên. Cách đơn giản, bạn hòa tan một muỗng xà phòng trong 2 lít nước và kết hợp 1/2 ly natri bicarbonate và 1/2 ly giấm trắng, có đặc tính làm trắng và tẩy nhờn. Cộng với 20 giọt tinh dầu vào dung dịch tẩy rửa này để sân gạch thơm tho, bạn nhé!





Các đường viền giữa viên gạch

Với 1 phần giấm và 2 phần nước, bạn dùng hỗn hợp này đánh lên các đường viền và để trong 30 phút, sau đó làm khô bằng vải mềm.

Một cách nữa là bạn sử dụng hỗn hợp 1/2 chén giấm trắng, 1/2 nước chanh, 100 ml nước và 200g bicarbonate và tiến hành như trên.





Làm sạch vòi nước phòng tắm

Chanh tươi rất hữu hiệu để làm sạch vi khuẩn bám trên vòi nước đấy, bạn nhé!

Một quả chanh tươi, bạn đem cắt đôi chúng và chà xát nó lên vòi nước cho đến khi thấy sạch. Không những đánh bay vết bẩn mà nó còn để lại mùi thơm dễ chịu.

Khử mùi hôi trong nhà vệ sinh

Lời khuyên cho bạn khi lau dọn khu vực này là dùng thuốc tẩy. Bạn pha loãng thuốc tẩy trong nước ấm và bắt đầu kỳ cọ. Đối với khu vực dưới rìa, hãy sử dụng bàn chải, còn những khu vực khó tiếp cận hơn có thể sử dụng bọt biển. Công đoạn cuối cùng, rắc bicarbonate bột lên toàn bộ bồn cầu, để như vậy trong vài giờ rồi lau dọn sạch bằng nước. Đảm bảo, bồn cầu của bạn sẽ sạch bong sáng bóng cho mà xem.





Ngoài ra, để nó được thơm tho hơn, bạn nên đặt sáp thơm hay nước hoa xịt phòng để khử mùi. Nếu không ăn thua, bạn nên đặt chai tinh dầu ở một góc khuất nào đó, rồi mở nắp ra. Với mẹo vặt này mùi hôi khó chịu sẽ được đánh bay hoàn toàn.





Làm sạch gương với giấm và giấy

Vết lem trên gương sẽ được đánh sạch bằng giấm trắng

Đừng để chiếc gương lấm lem vì bụi bẩn hay kem đánh răng. Đầu tiên, bạn làm sạch một lượt bề mặt gương bằng vải khô, sau đó thoa một ít giấm trắng để đánh bóng. Sau đó, bạn dùng một tờ giấy chà lên gương ở bất cứ nơi nào có vết cặn bẩn để chúng sáng đẹp như mới. Công đoạn cuối, bạn lại dùng tờ báo sạch lau khô gương là được.





Bồn tắm

Hỗn hợp chất tẩy rửa, giấm và bicarbonate dùng để làm sạch bồn tắm

Để loại bỏ vết loang lổ trên bồn tắm, bạn hãy chuẩn bị hỗn hợp chất tẩy rửa chén, giấm và bicarbonate và chà xát toàn bộ bồn tắm. Để hỗn hợp hoạt động trong vòng 10 - 15 phút, sau đó lau bằng vải sợi nhỏ và rửa kỹ. Không được sử dụng bọt biển hoặc các sản phẩm mài mòn có thể làm trầy xước bề mặt.

