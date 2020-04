Bắt một nhà sư trẻ liên quan tới 'Phòng chat thứ N', tàng trữ hơn 1200 video khiêu dâm trẻ em

Theo truyền thông Hàn Quốc , vào chiều ngày 18/4 vừa qua, một nhà sư trẻ A (32 tuổi) đã bị bắt vì liên quan tới 'Phòng chat thứ N'. Đại diện văn phòng Công tố viên Suwon, Phòng Điều tra Tội phạm Trẻ em - Phụ nữ cho biết nhà sư A bị bắt do vi phạm luật liên quan đến bảo vệ tình dục Trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo thông tin ban đầu, nhà sư này đã phân phối khoảng 8.000 video khiêu dâm trong khi điều hành 4 trang web khiêu dâm khác nhau, hoạt động kể từ năm 2016. Nhà sư này bị buộc tội mua bán video được chia sẻ trong loạt phòng chat tình dục do Cho Joo Bin (Baksa) cầm đầu. A không chỉ điều hành các trang web khiêu dâm mà còn chia sẻ những video khiêu dâm lấy từ 'Phòng chat thứ N', Phòng chat Tiến sĩ trên nền tảng Telegram.

Phía cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết, sư thầy A còn sở hữu khoảng 1260 clip nóng, hình ảnh khai thác tình dục về trẻ em và thanh thiếu niên. Có tới hơn 900 video được chia sẻ lại qua loạt phòng chat tình dục và những trang web, nền tảng tương tự khác.

Hiện A khai rằng mình mua bán các video, hình ảnh tình dục trên để kiếm tiền, làm giàu cho cá nhân, hiện chưa rõ y đã thu được bao nhiều tiền. Tuy nhiên, A khai mình không liên quan tới việc trực tiếp sản xuất video khai thác tình dục, không liên quan tới những kẻ cầm đầu như Cho Joo Bin hay Kang Hoon.

Một đại diện công tố cho hay: "A đã điều hành các trang web khiêu dâm và đã phân phối các hoạt động khai thác tình dục với mục đích thương mại. Theo các tiêu chuẩn xử lý được tăng cường của Văn Phòng Công tố Tối cao, (chúng tôi) sẽ xử lý nghiêm về thời gian phạm tội, số lượng tội phạm, quy mô phân phối và lợi nhuận của nghi phạm". Hiện các công tố viên cũng đang theo dõi, truy tìm những đối tượng đã mua lại các sản phẩm tình dục từ nhà sư trẻ này.



Trước đó vào hôm 17/4, danh tính một kẻ đồng phạm vụ 'Phòng chat thứ N' đã được công bố. Kang Hoon, SN 2001, được biết tới bí danh "Butta" được coi là một trong những cánh tay đắc lực của kẻ cầm đầu 'Baksa' Cho Joo Bin. Kang không chỉ tham gia thu thập, phát tán clip khiêu dâm mà còn trực tiếp quản lý lợi nhuận từ phòng chat này và gửi tiền cho Cho Joo Bin.

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về vụ bê bối tình dục 'Phòng chat thứ N'.

Chi Nguyễn (t/h)